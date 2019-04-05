سلطان الجابر الشخصية الأكثر تأثيراً في قطاع النفط للعام الثالث

المصدر: أبوظبي - وام

اختارت مجلة «النفط والغاز في الشرق الأوسط» معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الشخصية الأكثر تأثيراً في مختلف جوانب قطاع النفط والغاز.

ويحتفظ معاليه للعام الثالث على التوالي بهذا المركز ضمن قائمة المجلة لأكثر الشخصيات تأثيراً في القطاع، حيث أوضحت المجلة أن هذا الاختيار يأتي نتيجة للجهود الدؤوبة التي يبذلها لإحداث نقلة نوعية في أدنوك وقطاع النفط والغاز بشكلٍ عام.

وأشارت المجلة إلى أنه، منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في أدنوك، قاد معاليه عمليات تطوير وتحديث شاملة في الشركة ضمن مساعي تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وبيّنت المجلة، أنه في العام الماضي، أبرمت شركة «أدنوك» عدداً من الاتفاقيات المهمة مع شركاء دوليين، واستقطبت مستثمرين خارجيين، وأعلنت عن استراتيجية جديدة وشاملة للغاز تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في دولة الإمارات مع إمكانية التحول من مستورد إلى مصدّر للغاز، وذلك ضمن خطة العمل الجديدة لأدنوك التي تشمل زيادة المصاريف الرأسمالية إلى 486 مليار درهم للسنوات الخمس من 2019 إلى 2023.

وقالت المجلة: «لقد استشرفت أدنوك كذلك المستقبل واتبعت نهجاً استباقياً من خلال التركيز على الأسواق الآسيوية كفرصة لتنمية محفظة عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات».

وذكرت المجلة، أن تركيزها الرئيسي عند وضع قائمتها كان على الأثر الذي أحدثته الشخصيات المختارة في قطاع الطاقة، مشيرةً إلى أن أقوى خمسين شخصية ضمن قائمتها هم من قادة القطاع الذين ساهموا في إحداث تغييرات مهمة وكان لهم أثر إيجابي ساعد في إعادة صياغة قطاع النفط والغاز، وأكدت أن هذا القطاع الحيوي يجب أن يواكب التغيرات التي يشهدها العالم.

يشار إلى أن مجلة «النفط والغاز في الشرق الأوسط» هي نشرة شهرية رائدة تغطي جميع مراحل ومجالات قطاع النفط والغاز في المنطقة، وتستقطب عدداً كبيراً من القراء المتخصصين مثل خبراء النفط والغاز.