انطلاق مؤتمر السلامة بقطاع النفط والغاز الأسبوع المقبل في دبي

المصدر: دبي - البيان

تنطلق في دبي فعاليات مؤتمر «الصحة والسلامة المهنية في قطاع النفط والغاز» يومي 10-11 أبريل الجاري، ويركز الحدث على أبرز التحديات التي تواجه القطاع في هذا المجال والحلول وأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات المبتكرة للوقاية وخلق بيئة عمل آمنة، وسبل مواصلة العمليات الأساسية مع الحفاظ على أعلى مستوى من معايير الصحة والسلامة.

وتشمل المحاور التي يناقشها المؤتمر مستقبل قطاع النفط والغاز العالمي وآثار الثورة الصناعية الرابعة على تحقيق السلامة، والاستفادة من تقنية بلوك تشين والواقع المعَزَز في تعزيز السلامة بمكان العمل، والمخاطر السيبرانية في قطاع النفط والغاز بالشرق الأوسط، وإدارة سلامة العمليات التشغيلية ورصد وقياس المخاطر في الوقت الحقيقي.

وأشارت المهندسة فاطمة الكاظم مسؤولة قسم البيئة والصحة السلامة المهنية في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إلى أنه تم ستسليط الضوء على أهمية تعزيز مجال الصحة السلامة المهنية والبيئة منذ الثورة الصناعية وذلك نتيجة لبعض الآثار السلبية التي حدثت بسبب عدم إدارة هذا المجال بكفاءة.

وأوضح الدكتور محمد عارف الخبير في مجال الصحة والسلامة المهنية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين- الإمارات، أن تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية يتطلب بذل الجهود من أجل تأمين بيئة عمل آمنة وصحية خالية من المخاطر وإصابات العمل.