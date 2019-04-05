«إعمار» تبحث توزيع مليار درهم 22 أبريل

المصدر: دبي- البيان

تناقش الجمعية العمومية السنوية لشركة «إعمار العقارية» المقرر عقدها في 22 أبريل الجاري، مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال بواقع 15 فلساً للسهم بقيمة 1.073 مليار درهم عن عام 2018.

وبحسب إفصاح للشركة، ستنظر العمومية أيضاً في قرار إلغاء برنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة، والذي تمت الموافقة عليه سابقاً، كما تناقش تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية الماضية والتصديق عليه، وتقرير مدقق الحسابات، وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

ونمت أرباح «إعمار» 30% إلى 7.21 مليارات درهم مقارنة مع 5.56 مليارات، في عام 2017. وتم تخصيص 611 مليون درهم من الأرباح إلى الاحتياطي العام، فيما تم تعليق تحويل الأرباح إلى الاحتياطي القانوني، نظراً لأنه وصل إلى 50% من رأس المال المدفوع.

وتبحث العمومية إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وذمة مدققي الحسابات، وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم. كما ستناقش العمومية قرار تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن عام 2019 بشرط ألا تزيد تلك المساهمات على 2% من متوسط الأرباح.