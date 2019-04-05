40 % نمو الحجوزات في الإمارات

المصدر: دبي-وائل الخطيب

ذكرت وكالة السفر عبر الإنترنت Teletext Holidays، أن الحجوزات إلى الإمارات خلال العام الجاري، ارتفعت بنسبة 40٪ على أساس سنوي، موضحة أن منطقة الجميرا وجزر النخلة، تصدرت معظم الحجوزات، كما شهدت الحجوزات بداية من شهر مارس الماضي وحتى الآن، زيادة بنسبة 57%، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، بما في ذلك جميع وجهات الإمارات.

وقال واين بيركس، المدير العام للشركة: «من المشجع أن نرى ارتفاعاً في الحجوزات، حيث كانت هناك استثمارات داخلية كبيرة، وبدأت وجهات الإمارات الجديدة المثيرة، مثل عجمان، تصبح أكثر وضوحاً للمستهلكين في المملكة المتحدة، بما أن عجمان تبعد 30 دقيقة فقط عن دبي، التي تحظى بشعبية كبيرة، فهي وجهة تستحق المشاهدة عام 2019».

وأضاف: «بفضل تخصصنا القوي في جميع الإجازات الشاملة، تمكنا من الاستفادة من العروض الشاملة في منتجعات، بما في ذلك رأس الخيمة، ونتوقع خلال العام المقبل، مزيداً من النمو في جميع أنحاء الإمارات».