افتتاح أول فنادق «ڤوكو» الإقليمية في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، فندق ڤوكو دبي الذي يشكل أحدث الإضافات لمحفظة المجموعة، ويعد افتتاح الفندق على شارع الشيخ زايد الشهير، أول وجود للعلامة التجارية «ڤوكو» في منطقة الشرق الأوسط.

تركز علامة ڤوكو، والمستوحاة من معنى «الدعوة» أو «التجمع» باللغة اللاتينية، على الطابع غير الرسمي وسحر الفنادق الفردية، مع الجودة التي تتمتع بهما العلامة التجارية العالمية والمرموقة، وأطلقت المجموعة علامة الفنادق الراقية الجديدة «ڤوكو» في شهر يونيو من العام الماضي، مع افتتاح أول فندق في جولد كوست في أستراليا، وافتتاح فنادق لاحقة في كارديف وسوليهول، في المملكة المتحدة، كما أعلنت عن افتتاح فندق ڤوكو الخبر في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا العام.

وقال باسكال جوفين، العضو المنتدب لمجموعة فنادق انتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «يشكل افتتاح أول فنادق علامة ڤوكو في المنطقة مصدر سعادة كبير لنا، والتي تجلب تجربة ضيافة موثوقة ومفعمة بالحياة للمنطقة».