رأس الخيمة تستشرف متطلبات قطاع السياحة 9 أبريل

المصدر: رأس الخيمة- البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تنطلق فعاليات «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2019»، خلال الفترة ما بين 9 -11 أبريل الجاري، تحت شعار «التوافق من أجل النجاح»، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من مختلف أنحاء العالم.

وذلك في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة. ويناقش برنامج المؤتمر لهذا العام متطلبات قطاع السياحة والضيافة في الشرق الأوسط والحاجة الماسة لتحقيق التوافق بين المستثمرين والمالكين والمشغلين، كما سيناقش آخر مستجدات الاستثمار الفندقي وما يواجهه من تحديات وفرص مستقبلية واعدة، إلى جانب استكشاف أساليب العمل الجديدة والمبتكرة لدفع مسيرة نمو وتطور هذا القطاع.

تجارب فريدة

وأوضح جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة «بنش إيفنتس» ومؤسس المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي: «ستحظى الوفود المشاركة هذا العام بفرصة فريدة للتعرف على إمارة رأس الخيمة وما توفره من تجارب ترفيهية فريدة؛ حيث سيتمكن عشاق المغامرات من التحليق على أطول مسار انزلاقي في العالم فوق جبل جيس، والاستمتاع بتجارب نقل فريدة بسيارات فارهة مقدمة من شركة «سوبر كار لتأجير السيارات».

وأضاف: سيتمكن عشاق لعبة الجولف من المشاركة في جولات جولف مميزة في نادي الحمراء للجولف، وبالإضافة إلى ذلك ستتمكن الوفود من المشاركة في جلسات اليوغا والتأمل الصباحية التي تقام في حدائق والدورف أستوريا، كما يستضيف كلاً من «والدورف أستوريا»و«ريتز كارلتون صحراء الوادي» فعاليات مسائية خاصة بالوفود المشاركة في المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي.

تبادل الآراء

من جانبه، قال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: تسعدنا استضافة المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي في رأس الخيمة، ولطالما سررنا باستقبال أبرز رواد قطاع الضيافة في اجتماعاتهم لتبادل الآراء وتشارك أحدث توجهات السوق والرؤى لدفع عجلة النمو والتقدم في هذا القطاع المزدهر بمنطقة الشرق الأوسط.