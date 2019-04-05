«غرفة دبي» تبحث خفض التأثير البيئي للشركات

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ضمن جهود فريق عمل سلسلة الإمداد والتوزيع التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة مؤخراً في مقرها، النسخة السابعة من منتدى سلسلة الإمداد والتوزيع المستدامة في دبي، وذلك لتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية المعتمدة لخفض التأثير البيئي للشركات والمؤسسات في الإمارة، وتشجيع اعتماد أفضل برامج الاستدامة المؤسسية المجتمعية.

ووفر المنتدى منصة مثالية لمختلف الجهات المرتبطة بسلسلة الإمداد والتوزيع لتبادل الخبرات والمعارف، والمشاركة في حوار بنّاء حول الارتقاء بالقطاع وممارساته المستدامة، وتشجيع الشراكات وتطبيق ممارسات كفؤة ومستدامة ضمن قطاع الإمداد والتوزيع.

وأكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، أن هذا المنتدى على مدى الدورات السابقة دعم جهود غرفة دبي لنشر الوعي في مجال الاستدامة، وساهم بتعزيز تنافسية القطاع من خلال اعتماد أفضل الممارسات المستدامة، مشيراً إلى أن المنتدى الحالي خرج بتوصيات سيتم مناقشتها والاستفادة منها.