4.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.77 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 676 مبايعة بقيمة 2.99 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 496 مليون درهم و602 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.5 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين بمنطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى ومبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة الجداف.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم والثالثة وادي الصفا 7 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 575 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 460 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي ومبايعة بقيمة 410 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 85 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها مبايعة بقيمة 578 مليون درهم والثالثة اليلايس 2 بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1,77 مليار درهم منها 73 رهن أراض بقيمة 1.4 مليار درهم و134 رهن فلل وشقق بقيمة 378 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 380 مليون درهم ورهن بمنطقة مردف بقيمة 274 مليون درهم.