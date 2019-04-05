صفقات واتفاقيات تصدير مليارية في معرض جلفود 2019

المصدر: دبي - البيان

اختتم معرض «جلفود 2019»، مؤخراً برنامج فعاليات دورته الرابعة والعشرين التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد المعرض التوقيع على اتفاقيات تعاون مهمة وعروض تصدير بمليارات الدولارات، ما عزز من حضور دبي كوجهة مفضلة للفعاليات التجارية المتخصصة، والتي تشكل بوابات استراتيجية إلى أسواق الصناعات التحولية العالمية ذات العوائد المالية الكبيرة.

وتعدّ دورة عام 2019 الأكبر في تاريخ المعرض، إذ استقطبت مشاركات من أكثر من 200 بلد مختلف، وما يزيد على 100 ألف زائر من الباحثين عن فرص مجزية في مجال الأعمال والراغبين باستكشاف أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في قطاع المأكولات والمشروبات.

وفي إطار تطوره المستمر لتوفير تجربة استثنائية للعارضين والزوّار على حدّ سواء، وضمّ المعرض مجموعة من العروض والمسابقات الجديدة تحت شعار «عالم من المأكولات.. عالم من التميّز»، بما في ذلك مسابقة «النكهات العالمية» التي استضافت 50 طاهياً عالمياً شهيراً استعرضوا مهاراتهم في 59 محطة طهو حيّة وتفاعلية.

وشددت الجهات العارضة وكبرى شركات القطاع على أهمية معرض جلفود 2019 لدعم خططهم السنوية في عالم المأكولات والمشروبات، وذلك بالنظر للاتفاقيات التجارية الضخمة التي أبرمتها الشركات خلال المعرض.

واستضافت بيزنس فرانس، الوكالة الفرنسية الحكومية التي تعمل على الترويج للصادرات الفرنسية، مجموعة متنوعة من المنتجين الفرنسيين في قطاع المأكولات والمشروبات والذين شاركوا في مختلف فئات المعرض.

وشكل المعرض خلال أيامه الخمسة المنصة المثالية لعقد أكثر من 6,700 اجتماع تجاري فردي إضافي، فيما بلغ متوسط قيمة الصفقات المبرمة لكل شركة نحو 1 مليون دولار. وتؤكد المشاركة القوية في دورة عام 2019 دور المعرض كقوة دافعة لقطاع المأكولات والمشروبات العالمي، ومساهم رئيسي في دفع عجلة تطوير اقتصاد إمارة دبي.

وقال كارلوس سالاس، المفوض التجاري لدولة التشيلي في دبي: «بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة في الجناح التشيلي أكثر من 21 مليون دولار، متجاوزين بذلك نتائج العام الفائت بواقع يزيد عن 1 مليون دولار. ومن المتوقع أن تسجّل الأعمال المتعلقة بالمعرض قيمة 50 مليون دولار هذا العام».

وكشفت الوكالة البرازيلية المستقلة لترويج التجارة والاستثمار عن توقيع المشاركين الـ 79 في جناحها للعديد من الصفقات المهمة والتي بلغت قيمتها 1.45 مليار دولار، حيث شكّلت صادرات اللحوم والحبوب والأغذية المعالجة النسبة الأكبر منها.

وأثمرت مشاركة أبرز العارضين في دورة 2019 عن إبرام اتفاقيات تصدير وتعاون رئيسية، بما فيهم «هانتر فودز»، شركة تصنيع الأغذية الرائدة في دبي.

وقال أنانيا نارايان المدير العام لشركة «هانتر فودز»: «يُعتبر المعرض محطة رئيسية بالنسبة لنا، فهو يسهم بنمو مبيعات صادراتنا بنسبة 50%. وحصلنا خلال مشاركتنا على أكثر من 20 فرصة مهمة في السوق». وقدم تقرير توقعات جلفود لقطاع المأكولات والمشروبات العالمي الصادر عن شركة الأبحاث «يورومونيتور إنترناشيونال» .

والذي تم إطلاقه في معرض جلفود 2019، مؤشراً واضحاً على ارتفاع الطلب والاستهلاك العالمي على منتجات المأكولات والمشروبات، والذي يتزامن مع زيادة التوسع وتعداد سكان المدن الأكثر تحضراً، ورغم ذلك، ستكون أعلى مستويات الطلب صادرة عن آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تم تحديدها كمنطقة واعدة توفر الكثير من الإمكانات والفرص.

إيطاليا

شكلت مشاركة إيطاليا -اللاعب الأوروبي البارز في قطاع المأكولات والمشروبات- جولة ناجحة عززت من مكانة جلفود كمحطة تتزايد أهميتها سنوياً بالنسبة للشركات الإيطالية، وشكل المعرض المنصة المثالية لعرض منتجاتها في المنطقة. وتصل قيمة الصادرات الغذائية الإيطالية إلى الإمارات إلى أكثر من 320 مليون يورو سنوياً.