«نخيل» تفتتح موقف سيارات متعدد الطوابق في «سوق التنين»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أمس افتتاح موقف سيارات جديد متعدد الطوابق يتسع لـ900 سيارة وذلك في «سوق التنين»، من شأنه أن يوفر وصولاً سريعاً ومريحاً لـ40 مليوناً من الزوار الذين يستقطبهم السوق كل عام.

وتم إنشاء المرفق الجديد تلبيةً للطلب المتزايد من عملاء مركز التجزئة الشهير ليرتفع العدد الإجمالي لمواقف السيارات في «سوق التنين» إلى أكثر من 9000 موقف.

يأتي ذلك عقب افتتاح هيئة الطرق والمواصلات بدبي، يوم السبت الماضي، المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع «انترناشيونال سيتي» البالغة تكلفته الإجمالية 400 مليون درهم والذي تساهم شركة «نخيل» في تمويله بقيمة تصل إلى 201 مليون درهم. والموقف جزء من المرحلة الثالثة لتوسعة «مدينة التنين» البالغة تكلفتها 169 مليون درهم والتي تضم مجمعاً لصالات العرض للبيع بالتجزئة من المقرر افتتاحه قريباً.