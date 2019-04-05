تطوير وحماية الطيران المدني عبر تطبيقات «البلوك تشين»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

اختتمت أمس فعاليات قمة ومعرض تقنية البلوك تشين في قطاع الطيران التي نظمتها هيئة الطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي في أبوظبي.

وشهدت القمة حضور أكثر من 700 مشارك من قادة صناعة الطيران الدولي يمثلون أكثر من 90 دولة، وكذلك الشركاء والخبراء في مجال تقنية البلوك تشين ومسؤولي وممثلي الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية.

وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن قمة ومعرض تقنية البلوك تشين في قطاع الطيران تعد بمثابة نقطة تحول نحو تبني قطاع الطيران لهذه التقنية، للتغلب على العديد من العوائق والصعوبات التي تقف أمام النمو المستدام للقطاع.

وأضاف أن حجم الإقبال الذي شهدته القمة من مجتمع الطيران الدولي والقطاع التقني يدل على أن قطاع الطيران يحافظ على التزامه بضمان نمو وحماية منظومة الطيران المدني في جميع أنحاء العالم من خلال الاستخدام الفعال لتقنية البلوك تشين.

منصة تفاعلية

من جانبه، قال عمر بن غالب، نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن ضمان التعاون بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين في قطاع الطيران والعديد من الجهات المعنية في التصدي للتحديات التي يواجهها القطاع أمر بالغ الأهمية.

مشيراً إلى أن الإمارات أثبتت التزامها برفع مستوى التعاون بين الدول عبر الحدود من خلال خلق منصة تفاعلية تجمع قادة الطيران المدني والجهات المعنية والشركاء من أجل تبادل المعرفة والخبرات في مجال تقنية البلوك تشين.

وأضاف بن غالب في كلمته الختامية للقمة: شهدنا خلال هذا الحدث أدلة واعدة من التنفيذ المحتمل لهذه التكنولوجيا في الصناعة والقطاع العام مما سيساعد في جعل صناعة النقل الجوي لدينا أكثر كفاءة وتنافسية. وكذلك، توصلنا إلى الحاجة إلى إنشاء مبادئ الحوكمة المرنة، ويسرني أن أسمع أن إيكاو ستقترح ورقة عمل للمضي قدماً في اعتماد هذه التكنولوجيا الناشئة وستدعم الإمارات هذه المبادرة.

محاور رئيسة

وخلال ثالث يوم من القمة، تم مناقشة العديد من المحاور الرئيسة في مجال تقنية البلوك تشين وتم استعراض الحلول التقنية من قبل الخبراء والمختصين في هذا المجال، وكذلك تبادل المعلومات مع المشاركين مثل الطرق المثلى لتبني تقنية البلوك تشين، والحاجة لقرارات حكومية لتسريع اعتماد تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، وتجربة وتقييم تقنية البلوك تشين في المفاهيم والمشاريع الحكومية.

وخصص اليوم الأول من القمة لورش التعريف بالتقنية المتطورة وكيفية تطبيق استخداماتها، وتناول اليوم الثاني والذي تخلله الافتتاح الرسمي للقمة مخصص للتعريف بالحلول الرائدة والتجارب المتطورة المطبقة في قطاع الطيران والقطاعات المعنية الأخرى وإمكانية تأثير هذه التكنولوجيا على تجربة وأمن المسافر دولياً.

وشارك في هذه الورش نخبة من المختصين من قطاع الطيران وتقنية البلوك تشين من ومنظمات دولية وشركات وجامعات عالمية مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، جامعة نانيانغ التكنولوجية، مبادرة البلوك تشين المفتوحة، اوراكل وبرايس ووتر هاوس كوبر.