1.47 مليار درهم توزيعات أرباح «أدنوك للتوزيع» 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

وافق مساهمو «أدنوك للتوزيع»، أمس، على إجراء تعديل على سياسة توزيع الأرباح لتتناسب مع الأداء المالي القوي الذي قدمته ووضعها المالي المستقر في العام 2018 حيث أقرت توزيعات بقيمة 1.47 مليار درهم عن العام 2018، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، حيث تشمل السياسة الجديدة زيادة الأرباح الموزّعة لثقتهم في مستقبل نموّ الشركة وقدرتها على زيادة التدفقات المالية مستقبلاً.

تشمل السياسة زيادة توزيعات الأرباح السنوية للعام 2019 إلى 2.39 مليار درهم (650 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.1910 درهم للسهم، ويعكس زيادة بنسبة 63% مقارنة بالعام 2018، بينما ستكون توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.2057 درهم للسهم، ويعكس زيادة بنسبة 75% مقارنة بالعام 2018.

ووفقاً للسياسة الجديدة، تنوي الشركة توزيع الأرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها.

وتستمر «أدنوك للتوزيع» في سداد نصف الأرباح السنوية في شهر أكتوبر من كل عام، بينما سيتم دفع النصف الثاني في شهر أبريل من العام التالي.

وتعكس السياسة الجديدة ثقة حاملي الأسهم في الشركة، التي تأتي مدعومة بالنمو المستمر على المدى الطويل والميزانية العمومية الممتازة والتدفقات المالية القوية التي حققتها الشركة من خلال الأداء المالي الجيد في العام 2018، حيث سجّلت الشركة صافي ربح بقيمة 2.128 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 18% عن العام 2017.

كما وافق حاملو أسهم «أدنوك للتوزيع» على دفع النصف الثاني الأخير من توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بقيمة 735 مليون درهم (0.0588 درهم للسهم).

حيث تضاف هذه التوزيعات إلى التوزيعات الأولية بقيمة 735 مليون درهم (0.0588 درهم للسهم)، والتي تم دفعها في أكتوبر 2018، وبذلك تبلغ قيمة توزيعات الأرباح للعام 2018 مبلغ 1.47 مليار درهم (0.1176 درهم للسهم)، وهو ما يتماشى مع التزامات شركة «أدنوك للتوزيع» اتجاه مساهميها منذ الطرح الأولي العام لأسهمها.

أداء متميّز

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع: «الأداء المتميز الذي قدمته أدنوك للتوزيع خلال عام 2018 يعكس موقعها المالي القوي، وقدرتها على تعزيز مستويات الأرباح مع تحقيق هوامش جيدة وتدفقات مالية قوية.

كما أن سياسة توزيع الأرباح التي تمت الموافقة عليها اليوم تؤكد التزامنا تجاه المساهمين، وكذلك ثقتنا في الآفاق المستقبلية للشركة واستراتيجيتها للنمو، ونحن مستمرون في استكشاف وسائل النمو العضوي وغير العضوي لدعم توسّع شركة أدنوك للتوزيع وتنفيذ خططنا الطموحة للنمو المدروس وتحقيق عائدات مجزية».

جدير بالذكر أن شركة «أدنوك للتوزيع» التزمت بوعودها الخاصة بالنموّ، حيث تم افتتاح 19 محطة خدمة جديدة، بينما ارتفعت الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22%، والإيرادات بنسبة 16%.

وكانت شركة «أدنوك للتوزيع» قد تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة خلال العام 2018، حيث تم افتتاح 17 محطة خدمة جديدة في الإمارات، بما في ذلك أول ثلاث محطات في دبي، إضافة إلى افتتاح أول محطتي خدمة للشركة في السعودية، كما قامت الشركة بإطلاق مفهوم أدنوك فليكس، الذي يتيح للعملاء المزيد من الخيارات حول كيفية التزود بالوقود.

وعلى صعيد قطاع التجزئة، قامت الشركة بإطلاق برنامج إعادة تنشيط متاجر واحة أدنوك، والاتفاق مع العلامة التجارية العالمية «جيان» من خلال إعادة تقديم وافتتاح 13 فرعاً لعلامة «جيان» للخدمة السريعة، كما نجحت الشركة في خفض التكاليف الإدارية بشكل كبير من خلال الإدارة الفاعلة، إضافة إلى التوفير في النفقات الرأسمالية.

تدفقات كبيرة

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «تعمل الشركة من موقع قوة، حيث تعكس ميزانيتنا أداءً قوياً، ونستمر في تحقيق تدفقات مالية كبيرة.

كما أننا نقدم خطة استثمارية طموحة تستمر خلال العام 2019 ومستقبلاً، وتم تخصيص استثمارات رأس مالية حتى 300 مليون دولار للعام 2019. لقد نجحنا في تنفيذ خطتنا للعام 2018 من خلال تقديم المزيد من الخيارات لعملائنا، وتحسين خيارات التجزئة التي نقدمها.

إضافة إلى التركيز على كفاءة التكاليف، كما عملنا على إعادة هيكلة الشركة داخلياً على مستوى العمليّات وثقافة العمل، لضمان التزام جميع موظفينا بالرؤية المشتركة الهادفة لرفع مستويات الأداء وتحقيق النموّ المستدام».

كما وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية على خطة تتيح لشركة «أدنوك للتوزيع» إعادة شراء الأسهم، حيث يسمح هذا الخيار، الذي لا يزال في انتظار موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، لشركة «أدنوك للتوزيع»، بإعادة شراء حتى 62.5 مليون سهم، وهو ما يعادل 5% من نسبة التداول الحر وذلك خلال فترة عام، في حال اختيار الشركة القيام بذلك.

وتعكس الموافقة على خطة إعادة شراء الأسهم رأي مجلس إدارة الشركة، الذي يرى أن السهم يتم تداوله في مستويات أقل من رؤيته فيما يخص مستقبل نموّ الشركة، حيث سيتم الإعلان مسبقاً في حال تنفيذ الخطة وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

جدير بالذكر أن شركة أدنوك للتوزيع تنوي المشاركة في يوم أسواق رأس المال في كلّ من لندن ونيويورك في السابع والثامن من مايو المقبل، حيث ستقوم الشركة بعرض المزيد من التفاصيل الخاصة باستراتيجية نموها في حينه، وسيتم إتاحة التغطية الخاصة بهذا الحدث من خلال الموقع الإلكتروني لشركة أدنوك للتوزيع.

إدراج ثانوي

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن (أدنوك) تدرس إدراجاً ثانوياً في الخارج لوحدتها أدنوك للتوزيع. وذكر أحد المصادر، أن أدنوك تدرس إدراج أدنوك للتوزيع في ناسداك نيويورك، بينما أشار مصدر ثانٍ إلى أنه جرى أيضاً مناقشة إدراج في لندن. وقال أحد المصادر، إن الشركة بدأت مناقشة الإدراج الدولي منذ فترة.

مضيفاً أنه لا توجد خطة وشيكة للمضي قدماً في الصفقة. وقال متحدث باسم أدنوك: «إن الشركة تحرز تقدماً جيداً في تنفيذ خططها الخاصة بالنمو. يظل هذا محط تركيزنا حالياً». وقبل الإدراج الأولي، قالت أدنوك إنها قد تبيع نحو 20٪ في وحدة توزيع الوقود.