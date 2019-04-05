الإمارات تشارك في تقييم «بوينغ 737 ماكس»

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

قال إسماعيل البلوشي، المدير العام المساعد لقطاع شؤون السلامة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تلقت دعوة من هيئة الطيران المدني الأمريكية للمشاركة مع مجموع دول أخرى لدراسة الوضع بشأن طائرات بوينغ من طراز «737 ماكس» التي تمنع عملياتها حالياً في أجواء الدولة بعد حادث طائرة الخطوط الإثيوبية الشهر الماضي.

وأضاف في تصريحات صحفية، إن الدعوة جاءت من هيئة الطيران المدني الأمريكي باعتبارها الجهة المسؤولة عن تقييم حالة الطائرة وإعادتها إلى الخدمة مرة أخرى، مشيراً إلى أن جميع الدول المتلقية للدعوة تمتلك وتشغل بالفعل طائرات بوينغ من طراز «737 ماكس» في أجوائها.

وتوقع أن يكون هناك اجتماعات وورش عمل بمشاركة جميع الدول لدراسة حالة الطائرة وما يمكن فعله بالاتفاق مع جميع الدول .

وذلك قبل إعادة تشغيلها مرة أخرى.وأكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، مؤخراً أن الهيئة ستجري تقييماً لطائرات بوينغ من طراز «737 ماكس» بعد انتهاء الشركة الأمريكية من التعديلات على الطائرة وذلك من خلال لجنة فنية وإدارة متخصصة لدى الهيئة للوقوف على الوضع النهائي.