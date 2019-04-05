فرانشيسكو لا كاميرا مديراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي - البيان

تم انتخاب فرانشيسكو لا كاميرا مديراً عاماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وسيقود لا كاميرا الوكالة خلال فترة يشهد فيها قطاع الطاقة العالمي تغييرات مطردة مدفوعة بنمو غير مسبوق في مجال الطاقة المتجددة، وتنامي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تحد من التغيرات المناخية.

ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الطاقة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتوسيع نطاق حلول الطاقة المتجددة في قطاعات الاستخدام النهائي، مثل النقل والتدفئة والتبريد.

وقال لا كاميرا: «يدخل قطاع الطاقة العالمي مرحلة جديدة من التطور، ما يدفعنا إلى بذل قصارى جهدنا لإجراء تغييرات سريعة وواسعة النطاق تدعم تحقيق الأهداف المناخية، مع الحرص على أن يكون نموذج الطاقة الجديد عادلاً وشاملاً.

كما يوفر ذلك فرصة فريدة لحفز النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة، وتعزيز فرص الوصول إلى الطاقة عبر العمل على بناء عالم تكون فيه الطاقة متوفرة ومتاحة للجميع. ومن منصبي مديراً عاماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، سأعمل جاهداً مع أعضاء الوكالة وأصحاب المصلحة لدعم مساعي التحول نحو مستقبل قائم على الطاقة المستدامة».

وشغل لا كاميرا منصب المدير العام للتنمية المستدامة والأضرار البيئية وشؤون الاتحاد الأوروبي والشؤون الدولية في وزارة البيئة والأرض والبحر الإيطالية منذ 2014، حيث عمل خلال تلك الفترة على إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد كبير من الدول، كما قاد العديد من المساعي الدولية لمعالجة القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وحماية البيئة، ولعب دوراً مهماً في مد جسور التواصل بين منظمات متعددة الأطراف لتطوير مبادرات مشتركة ترمي إلى تنفيذ بنود اتفاقية باريس، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.