الإمارات تشارك في اجتماع حول التعدين بالرباط

المصدر: الرباط - وام

شاركت وزارة الطاقة والصناعة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الذي عقد بمقر المنظمة في مدينة الرباط المغربية.

مثّل الدولة في الاجتماع، الذي ترأسه المهندس أحمد فقيه وكيل الوزارة للثروة المعدنية المكلف في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والصناعة، وعلي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

واستعرض المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة، خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل المنظمة في متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، وبرنامج عملها في مجال التعدين.