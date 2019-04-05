فنادق أبوظبي تحقق أداء جيداً خلال يناير وفبراير

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف تقرير سوق الفنادق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أصدرته شركة «كوليرز إنترناشيونال» أن سوق أبوظبي حقق أداء جيداً خلال الشهرين الأولين من 2019.

حيث شهدت الفنادق الشاطئية والداخلية في مدينة أبوظبي نمواً في متوسط الإيراد لكل غرفة متاحة بلغت نسبته 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقع أن تشهد الفنادق الشاطئية في أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 3% في متوسط الإيراد لكل غرفة متاحة خلال 2019 مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع متوسط الإيراد لكل غرفة متاحة خلال الشهرين الأولين من 2019 في سوق الفنادق في بيروت، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى نسبة 4% في نهاية 2019. ويعزى هذا الارتفاع في الأداء إلى تصاعد أعداد السياح الأوروبيين المتوافدين على المدينة، مع تصدر السياح الفرنسيين للقائمة ويليهم الألمـان والبريطانيـون.

وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب الاتجاه الإيجابي الذي تمتعت به خلال الـ12 شهراً الماضية، شهدت أسواق القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والإسكندرية نمواً في متوسط الإيراد لكل غرفة متاحة.