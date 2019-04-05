«نور كابيتال» تطلق موقعها الإلكتروني «نور تريندز»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «نور كابيتال» للاستثمارات المالية موقعها الإلكتروني الجديد نور تريندز لنشر ثقافة التعليم والتدريب والتطوير من خلال تقديم معلومات اقتصادية وندوات تعليمية مجانية لمساعدة المتداولين بالأسواق المالية على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة. ويسعى الموقع إلى أن يصبح المرجع الرئيسي والمفضل لجميع رواده من المستثمرين والمتداولين وأن يكون نافذة إلكترونية تمدهم بالمعلومات على مدار الساعة وتلبي احتياجاتهم الاستثمارية وفقاً لأفضل النظم والممارسات العالمية في هذا المجال.

وقال عبد الله السويدي المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في نور كابيتال: نسعى من خلال إطلاق موقع نور تريندز إلى تقديم المحتوى الاقتصادي المتميز ونشر الثقافة المالية والاقتصادية معتمدين على الدقة والشفافية والمصداقية.