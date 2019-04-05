9.2 % نمواً سنوياً للنقل الذكي بالإمارات حتى 2023

المصدر: دبي- البيان

يشهد سوق أنظمة النقل الذكية في الإمارات، معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.2 % خلال الفترة لغاية 2023، وذلك طبقاً لتقرير صادر عن شركة ريسيرتش آند ماركت، والذي أشار إلى أن القطاع يستعد لتحقيق نمو إيجابي خلال الفترة المشمولة، بسبب عدد من العوامل، من بينها ارتفاع الطلب المحلي على السيارات الذكية، وحلول إنترنت الأشياء.

وتأتي احتمالات النمو المرتفعة لقطاع نظام النقل الذكي المحلي، في وقت تتواصل فيه جهود الإمارات لتكون من بين الدول الرائدة في التحول إلى مدينة ذكية.

وسيتم تسليط الضوء في معرض مدن المستقبل في دورته الثالثة، والذي سيقام في الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، على الدور الحيوي لقطاع النقل في ضمان التنقل الذكي داخل مدن المستقبل. وسوف يتناول المعرض هذا العام موضوع: «دفع العولمة من خلال التحول الرقمي».

وقال داوود الشيزاوي رئيس شركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، الجهة التنظيمية لمعرض مدن المستقبل 2019: النقل الذكي يعتبر الجانب الرئيس في أي مدينة ذكية في العالم.

واستخدام حلول قادرة على مراقبة المواقف على الطرق السريعة الرئيسة ومحطات المترو، وتقديم خدمات الملاحة لسرعة وقت السفر، ونشر المركبات بدون سائق، ما هي إلا بعض الأمثلة على التحول إلى النقل الذكي. ومن خلال البيانات التي تم جمعها بواسطة الأجهزة الذكية المدمجة في النظام، هذا لن يوفر الوقت فحسب، بل سوف يعزز قدرتنا أيضاً على إدارة نظام النقل لدينا بكفاءة عالية.

وأضاف: سيكون معرض مدن المستقبل هذا العام، فرصة للقياديين والمهتمين والباحثين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، لمعالجة الوسائل وأفضل الممارسات في بناء نظام نقل ذكي حقيقي في ما يتعلق بهدفنا المتمثل في الحصول على مستقبل مستدام ذكي للمدن الذكية. كما أنه سيكون بمثابة منصة للمسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص، للمشاركة في شراكات محتملة نحو تحقيق أهدافهم المشتركة.

استثمارات ضخمة

وتتماشى استثمارات الإمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، مع أهداف رؤية الحكومة 2021. وتعد دبي في طليعة الجهود المبذولة للتحول الذكي في البلاد، والتي تسعى إلى تطبيق تقنيات مبتكرة لتسريع برامج التحول الرقمي.

حيث أعلنت دبي في فبراير من هذا العام، عن 40 مبادرة تهدف إلى تعزيز حركة الإمارة في المستقبل، والتي سيتم تنفيذها ابتداءً من عام 2019، حتى احتفال الإمارات بالذكرى المئوية 2071.

5 مجالات

تركز نسخة 2019 من معرض مدن المستقبل، على 5 مجالات، هي الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين، والتنقل الذكي، والبنية التحتية الذكية، والاستدامة. وسوف يوفر الحدث للزائرين معاينة لمدن المستقبل، من خلال عرض مؤتمر دولي، ومختبر للابتكار، وورش عمل.