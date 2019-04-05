«أصداء بي سي دبليو» تكشف نتائج استطلاعها لرأي الشباب العربي 30 أبريل

المصدر: دبي- البيان

تكشف وكالة «أصداء بي سي دبليو»، نتائج استطلاعها السنوي الحادي عشر لرأي الشباب العربي، الدراسة المستقلة الأشمل من نوعها للشريحة السكانية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ــ الشباب، في 30 أبريل الجاري بدبي.

وتقدم الوكالة مبادرتها الفكرية لهذا العام تحت شعار وهوية جديدين لعلامتها التجارية، حيث تنظم الاستطلاع للمرة الأولى بعدما اكتسبت اسم «أصداء بي سي دبليو» عقب الاندماج العالمي لشركة «بيرسون» مارستيلر» التابعة لمجموعة «دبليو بي بي» مع شركة «كون آند وولف» العام الماضي.

ويؤكد استطلاع «أصداء بي سي دبليو لرأي الشباب العربي» على نموذج «القوة الثلاثية» الذي تجمع فيه الوكالة بين العلاقات العامة والبحث الاستقصائي والإمكانات الرقمية من خلال 3 شركات، حيث تتعاون «أصداء بي سي دبليو» بشكل وثيق مع شركتها الشقيقة «بي أس بي الشرق الأوسط» المتخصصة بإجراء الدراسات الاستقصائية.

والتي أجرت 3500 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 ــ 24 عاماً في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بينما تولت شركة «بروف»، المتخصصة بخدمات البيانات والتصميم الرقمي، كافة الجوانب الرقمية والإبداعية للاستطلاع مثل تصميم شعاره البصري والهوية الجديدة لعلامته التجارية، فضلاً عن إدارة حضوره عبر العالم الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولأن 65% من سكان الشرق الأوسط هم من الشباب دون سن الثلاثين عاماً، يهدف الاستطلاع السنوي إلى توفير رؤى قائمة على الأدلة حول مواقف وتطلعات الشباب العربي، وتزويد الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ببياناتٍ وتحليلاتٍ وافية تساعدهم على اتخاذ القرارات وصياغة السياسات.

وقال سونيل جون، رئيس «أصداء بي سي دبليو» في الشرق الأوسط: «وفر الاستطلاع على مدار 11 عاماً مؤشرات موثوقة حول الأحداث التي ترسم ملامح العالم العربي وكيف يتفاعل معها الشباب، علماً أن هذه المنطقة تحظى بأكبر شريحة سكانية من الشباب في العالم. وتشكل مواقف وتطلعات الشباب العربي مصدراً غنياً للمعلومات والرؤى التي تساعد إلى حد كبير في صياغة السياسات وحفز استراتيجيات الأعمال».

ويمكن متابعة حفل إعلان نتائج الاستطلاع مباشرة عبر قنوات «أصداء بي سي دبليو» على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بالإضافة إلى عرض تحديثات فورية عبر إنستجرام ولينكد إن، والموقع الرسمي.arabyouthsurvey.com. وحاز الاستطلاع جائزة سيبر In2 عن فئة «الريادة الفكرية في العلاقات العامة» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لثلاث سنوات متتالية، وكذلك جائزة «بي آر ويك العالمية عن فئة «أفضل حملة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2018».