«فيرتيكس إيروسبيس» تفتح مقراً في الإمارات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توسعت شركة فيرتيكس إيروسبيس عالمياً بفتح مقر جديد لها في أبوظبي، وفق ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ. وحصلت الشركة على ترخيص ممارسة أعمالها في الإمارات في 5 مارس الماضي.

وأسست الشركة فرع فيرتيكس جلوبال إيروسبيس الشر ق الأوسط وإفريقيا (في جيه إيه) التابعة لها في الإمارات منذ أول يناير 2019. وتقدم شركة فيرتيكس إيروسبيس حلولاً متكاملة لخدمات ما بعد البيع لقطاع الطيران، لعملاء من الحكومات والقطاع الخاص.

وقال ستيف ساتلز، رئيس فيريكس إيروسبيس الشرق الوسط وإفريقيا، إن الشركة سعيدة بفتح أول مكتب إقليمي لها في الإمارات، مضيفاً أن أبوظبي مدينة حديثة تشجع المشاريع والشركات والأعمال، وفي موقع ممتاز في المنطقة، بحيث يسهل على 75 دولة الوصول إليها.