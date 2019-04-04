«بيئة» تستعرض الحلول الذكية لضمان جودة الحياة والتنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

استعرضت «بيئة» و«إيفوتيك» الشريك المتخصص في إدارة التكنولوجيا في المنطقة خلال فعاليات القمة«الحلول الذكية» لضمان جودة الحياة والتنمية المستدامة.

وفي نسخة مبتكرة من «مدينة المستقبل» استعرضت المنصات التفاعلية التي أدارتها «بيئة» حلول وقدرات «ايفوتيك» الرقمية، كما سمحت للمشاركين باكتشاف ماكينات بيئة الذكية للبيع العكسي لمكافأة إجراءات الاستدامة مثل إعادة التدوير بالعملة المشفرة التي تمكنهم من استبدالها بمنتجات وتم تطوير الأنشطة على أساس أن تكنولوجيا البلوك تشين يمكنها أن تحفز الأفراد والشركات والحكومات على استكشاف القيمة المالية من الأشياء التي تُهدر أو تُهمل .

وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة» والرئيس التنفيذي لـ» إيفوتك» إن المجموعة تعمل على استكشاف حلول بالغة التعقيد وحلول التحول الرقمي للأعمال والمجتمع لضمان جودة حياة أكثر استدامة في الإمارات والمنطقة وتحظى تكنولوجيا بلوك تشين بقدرة على توفير الشفافية بشأن جهود الشركات في الاستدامة.