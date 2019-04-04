دبي الذكية تتوّج الفائزين بالدورة الثالثة لـ «التحدي العالمي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي الذكية عن الفائزين في فعاليات الدورة الثالثة لـ «التحدي العالمي للبلوك تشين»، وذلك ضمن فعاليات «قمة مستقبل البلوك تشين 2019» والتي اختتمت أعمالها أمس في المركز التجاري بدبي، ضمن مبادرات ومشاريع «استراتيجية دبي للبلوك تشين»، وبهدف تحفيز الابتكار في تطبيق تكنولوجيا البلوك تشين بمختلف المجالات.

واستقبل التحدي الذي انطلق منذ يناير الماضي، 700 مشاركة من 79 دولة حول العالم، فيما اختارت لجنة التحكيم 20 مشاركة منها للدخول في المنافسات بين الشركات ضمن التحدي، وخاضت هذه الشركات مرحلة التحضيرات والتدريبات من قبل مسرعات دبي المستقبل.

وشملت المشاريع المشاركة 93 قطاعاً مختلفاً بما فيها: العقارات وإدارة الأصول والمدفوعات والطاقة، إلى جانب التعليم والرعاية الصحية وإدارة سلسلة التوريد.

وفي المرحلة الختامية قدمت 20 شركة ناشئة عروضاً مفصلة ناقشت الحلول والمشاريع التي قامت بابتكارها في مجال البلوك تشين، ليتم بعد ذلك اختيار ثلاث شركات فائزة في التحدي وهي: شركة «Quantastamp» من الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الأول، وشركة «Igrowchain» من إندونيسيا بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث حلت شركة «Grayblock» من كندا، وحصلت الشركات الثلاث الفائزة على جائزة مالية بلغت قيمتها الإجمالية 45 ألف دولار.

وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية أن «التحدي العالمي للبلوك تشين» في دورته الثالثة شهد تميزاً ملحوظاً في نوعية وابتكارات المشاريع المشاركة، إلى جانب زيادة لافته في أعداد المشاركات، ما يعد مؤشراً واضحاً على الاهتمام العالمي والحثيث بتكنولوجيا البلوك تشين.

كما يكرس هذا الأمر ريادة دبي العالمية في المجال وحرص قيادتها الرشيدة على تبني رواد الأعمال، للمساهمة في توظيف التقنيات المبتكرة لخدمة الإنسان، وخلق تجارب متطورة ضمن استراتيجية بناء المدينة الذكية من خلال تنفيذ ابتكارات هذه الشركات في دبي.

من جهته علق خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل وقال: «إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات العالمية من شأنها أن تعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار وكبيئة مناسبة لرعاية التكنولوجيات الناشئة. إن جذب المواهب والحفاظ عليها وخلق فرص مستقبلية لمن يمتلكون قدرات وكفاءات واعدة هو نهج راسخ لدينا في مؤسسة دبي للمستقبل».

وأضاف بلهول: «أغتنم هذه الفرصة لأشكر الفريق في دبي الذكية ومسرّعات دبي المستقبل الذين تمكنوا من الوصول بنجاح إلى 700 شركة من شركات التعاملات الرقمية حول العالم، عاكسين بذلك إيمانهم العميق بأهمية المثابرة والعزم لتحقيق النجاح.

وثمن وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، المشاريع المشاركة في التحدي، والتي واكبت طموحات وتطلعات استراتيجية دبي للبلوك تشين، وبرهنت عن النقلة النوعية التي حققتها الإمارة بمجال بلوك تشين وجاذبيتها الكبيرة لجذب الشركات الناشئة بهذا القطاع للعمل بشكل وثيق مع القطاع الحكومي للإمارة عبر تقديم حلول مبتكرة في كافة المجالات الحيوية وتطوير منظومة عمل متكاملة للبلوك تشين منوهاً بأن دبي الذكية ستعمل على توثيق علاقات الشركات الناشئة مع القطاع الحكومي في دبي، للمضي قدماً في مسيرة بناء أذكى وأسعد مدينة على وجه الأرض.