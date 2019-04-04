شرطة دبي تختزل 8 خطوات للحصول على شهادة «فقدان جواز السفر»

المصدر: دبي - البيان

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن خدمة مستقبلية عبر نظام «البلوك تشين» ستخفض إجراءات التقديم على شهادة «فقدان جواز السفر» من 8 خطوات إلى 3 فقط.

جاء ذلك خلال مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي بالدورة الثانية لقمة ومعرض مستقبل البلوك تشين 2019 والمقامة في مركز دبي التجاري العالمي.

يأتي ذلك تماشياً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين2021»، الهادفة إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50 بالمئة من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة «بلوك تشين».

وقدّم أحمد قايد أخصائي تطوير نظم المعلومات في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، شرحاً للخدمة المستشرفة للمستقبل والهادفة إلى تحقيق توجهات شرطة دبي في تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» من أجل إسعاد المجتمع والتيسير على المتعاملين.

ولفت إلى أن الخطوات الثماني الحالية للحصول على شهادة «فقدان جواز السفر» تتمثل في: تقديم الطلب ثم حصول المتعامل على رسالة فقدان تليها ختم الرسالة خاصة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وختم من محاكم دبي ومن ثم ختم من النيابة العامة ثم زيارة شرطة دبي للحصول على شهادة الفقدان وبعد ذلك التقديم على جواز السفر من خلال السفارات، وأخيراً زيارة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لوضع ملصق الإقامة.

وأضاف أن الخطوات السابقة ستخفض مستقبلاً بفضل نظام البلوك شين إلى 3 خطوات هي: الحصول على شهادة فقدان جواز السفر من شرطة دبي والتقديم على الجواز من خلال السفارات، وأخيراً زيارة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لوضع ملصق الإقامة.