خبراء: دبي سباقة بتحديد دورها في عصر «بلوك تشين»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكد خبراء أن الافتقار لوجود سياسات منظمة لاستخدامات تقنية «بلوك تشين»، هو أحد أهم أسباب تباطؤ استخداماتها حتى اليوم على الرغم من كل الحماس والحديث حول قدرة تلك التقنية على ابتكار نماذج عمل جديدة وخفض التكلفة وتعزيز الشفافية وخدمة العملاء.

مؤكدين أن خطط دبي في إطلاق سياسات تنظيمية لهذه التقنية على مستوى العالم سيساعد الدول على تطوير تشريعات خاصة بتقنية بلوك تشين، مشيرين إلى أن دبي هي الوحيدة التي تمكنت من تحديد دور الحكومات في عصر «بلوك تشين»، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية ألا تكون التشريعات معيقة وأن يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع لغات البرمجة الحاسوبية.

وقال عبد الله هان، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لدى «إتش إل سي تكنولوجيز» إن عدم فهم طريقة عمل «بلوك تشين» يعيق الحكومات من تحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه التقنية، فهم تارة يؤيدون التشريع وتارة أخرى يرون أن وجود تشريعات يعيق الهدف الأساسي من تلك التقنية وهو ترسيخ مستوى عالٍ من الشفافية والثقة بين المتعاملين بعيداً عن أعين الرقيب، مشيراً إلى أن لا مركزية التقنية يجعل عملية وضع تشريعات لها معقدة بعض الشيء.

وأضاف: لا يزال يعتقد الكثيرون أن بلوك تشين والعملات الرقمية هما واحد، وهذا يدعوهم للتشكيك بها أحياناً، ولكن العملات الرقمية المشفرّة هي مجرد تطبيق من تطبيقات لا حصر لها لتقنية البلوك تشين التي يمكن استخدامها في القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ عدد لا يحصى من المعاملات والخدمات الأخرى.

تلازم

وقال فادي هندي، الرئيس التنفيذي الجديد في «تكافل الإمارات» إن تشريع «بلوك تشين» لا يعيقها بالضرورة، مشيراً إلى أن التقنية تقوم على مبدأ تحقيق الشفافية والثقة، وأن هذين المبدأين متلازمان مع مبادئ التكافل الإسلامي. ولفت هندي إلى أن الشركة لديها خطة استراتيجية لتصبح أول شركة تأمين رقمية في المنطقة، من خلال تحويل كامل خدمات الـتأمين الصحي إلى رقمية.

وأضاف على هامش القمة أن رحلة التحول الرقمي التي بدأتها الشركة منذ 2018 مستمرة لتعزيز كفاءة التشغيل وتعزيز خدمة العملاء.

وأضاف: «قمنا بالفعل بتوظيف تقنيات الروبوت وأتمتة العمليات في عمليات الشركة، ونعتقد أن «بلوك تشين» ستكون مكوناً مكملاً لطريقة تقديم الخدمات ضمن منصة رقمية واحدة، متوقعاً أن تحدث بلوك تشين طفرة إدارية بقطاع التأمين، من خلال اختصار الوقت والتكلفة وتحسين كفاءة الأعمال وتعزيز مستويات الأمن الرقمي».

وأضاف: تهدف «بلوك تشين» لتطوير تطبيق يمكن من خلاله تحديد فرص حصول الشخص على تأمين على الحياة بتكلفة مخفضة. ونحن نعمل مع هيئة التأمين لإنجاز العمل في هذا التطبيق الذي تمكنا من إطلاقه مع شركة «أنشور تيك» وذلك ضمن استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز الشفافية وأداء قطاع التأمين بشكل عام.

خدمات مالية

وقال المدير والرئيس التنفيذي لشركة فينابلر القابضة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات العربية المتحدة للصرافة بروموث مانغات، إن حلول «بلوك تشين» تشكل أحد أهم الحلول لتعزيز الخدمات المالية لتسهل عملية التحويلات المالية التي تصل فيها الشركة إلى حوالي 150 مليون تعامل في 44 سوقاً بقيمة 114 مليار دولار.

وأشار إلى أن تطبيقات «بلوك تشين» يتم تبنيها في الأسواق الناشئة بصورة غير مسبوقة، ولكن بالنسبة للتقنيات المالية لم تستطع «بلوك تشين» حتى اليوم تجاوز متطلبات التوافق لتسريع عملية التحويلات البينية، بسبب عدم وجود تشريعات لها على مستوى الحكومات بعد.

وأضاف: هنالك ابتكارات تم تطبيقها لجهة طبقة تسوية المدفوعات مثل خدمات الرسائل وغيرها، ولكن لم يتم تطبيق هذه التقنية على طبقة متطلبات «اعرف عميلك» أو مكافحة غسيل الأموال، أو من حيث زيادة الشمولية المالية في العالم بعد.

وقال الدكتور مروان إبراهيم الزرعوني مدير إدارة خدمات المعلومات بمركز دبي للأمن الإلكتروني ومدير مركز دبي للبلوك تشين: ينبغي علينا أن نتعاون لنخرج بأفكار غير مسبوقة كحكومات ودوائر وموظفين وأفراد مبدعين في الإمارات.

وشكّل تحقيق استراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2021 أهم أهداف مركز دبي للبلوك تشين، ونعتقد أن الدور الذي تلعبه أكاديمية دبي للمستقبل ومنطقة 2017 في ترجمة المبادرات والابتكارات إلى مشاريع على أرض الواقع سيكون لها تأثير إيجابي على حياة سكان الدولة.