«أراضي دبي» تستعرض مبادراتها المستقبلية في «قمة البلوك تشين»

المصدر: دبي- وام

استعرضت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال مشاركتها في فعاليات «قمة مستقبل البلوك تشين 2019»، بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، مبادراتها الطموحة، والخطط المستقبلية الهادفة إلى دعم قطاع العقارات في الإمارة.

وشاركت الدائرة، من خلال ذراعها التقنية شركة الإمارات للحلول العقارية، في ورشة عمل رئيسة، عقدت ضمن فعاليات القمة، حملت عنوان «بلوك تشين 101»، استعرضت فـــيها نظــرتها السباقة لمستقبل قطاع العقارات، إلى جانب المبادرات التي تتبناها في هذا الشأن، ومنها مشروع «درب»، الذي تم عرضه في منصة الدائرة، فضلاً عن المشاركة في ورشة عمل أخرى بعنوان «دبي تعيد اختراع الواقع».