زوّار دبي من اليابان يتخطون 100 ألف

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) تحقيق رقم قياسي جديد في أعداد الزوّار اليابانيين الذين استقبلتهم دبي في العام الماضي، والذين تجاوزوا 100 ألف زائر للمرة الأولى، بزيادة قدرها 15,3% بالمقارنة بعام 2017، حيث استقبلت الإمارة 104.8 آلاف زائر ياباني، وهو ما يؤكد نجاح جهود الدائرة في الترويج للإمارة في السوق الياباني الواعد، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة ومفضّلة للزوّار من حول العالم.

وتستمر «دبي للسياحة» في توسيع تواجدها في السوق الياباني من خلال التركيز على متطلبات السوق، واستهداف شرائح معينة من الزوّار اليابانيين عبر إطلاق حملات ترويجية مصمّمة خصيصاً لهم، بالإضافة إلى الشراكات مع الشركات والجهات المعنيّة بقطاع السياحة في اليابان.

وقد أسهمت برامج التوعية التي أطلقتها (دبي للسياحة) في الارتقاء بالوعي السياحي تجاه دبي وقدراتها كوجهة عطلات مفضّلة لدى شرائح مختلفة من المجتمع الياباني، تتضمن النساء والأزواج الجدد وكبار السن، حيث تواصل الإمارة البناء على ما حققته من نجاحات عكست التزامها بتبسيط إجراءات ووسائل وصول الزائر الياباني إليها، ومن بينها الرحلات اليومية المباشرة من مطاري ناريتا وهانيدا في طوكيو، ومطار كانساي في أوساكا.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تستمر الإمارة في تعزيز حضورها كوجهة سياحية رائدة بين أوساط الزوّار اليابانيين خصوصاً فئة الشابات حيث ارتفع ذكر اسم «دبي» على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 21% إلى 7,4 ملايين مرة من 2016 حتى 2018.

وبناءً على الاهتمام المتزايد، نظّمت «دبي للسياحة» حملات ترويجية لاستعراض قدرات دبي ومقوّماتها كوجهة سياحية تمتاز بالأمن والأمان وتنوّع الوجهات القادرة على اجتذاب هذه الشريحة من الزوّار اليابانيين. واستفادت الحملات من الصور ومقاطع الفيديو التي شاركها الجمهور.

إضافة إلى دعوة مستخدمي وسائل التواصل للمشاركة في مسابقات تقام على مدار العام. وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً، ليبلغ عدد المشاركين حوالي 91,6 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر فقط، الأمر الذي ساهم في التحفيز على المشاركة والتشجيع على الحوار والحديث عن دبي كوجهة سياحية مفضلة.

وضمن جهود «دبي للسياحة» لتحفيز المزيد من الزوّار اليابانيين لزيارة دبي، تم في نهاية العام الماضي في طوكيو توقيع مذكّرة تفاهم مع شركة «إتش آي إس»، وكالة السياحة والسفر اليابانية الرائدة وذلك بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.

والاتفاقية هي الأولى من نوعها التي تبرمها الدائرة مع قطاع السياحة والسفر الياباني، لإطلاق حملات وعروض ترويجية توفّر معلومات موجّهة للزوّار اليابانيين يقدّمها قطاع التجزئة في كبرى المدن اليابانية، مع تسليط الضوء على ابتكارات دبي في مجال الثقافة والاستدامة والتقنيات، وكذلك تنظيم رحلات لممثّلي الوسائل الإعلامية في اليابان وذلك لتسليط الضوء على مختلف عناصر الجذب السياحي في الإمارة.

قصص

تتم الاستفادة من المحتوى الذي يبدعه جمهور وسائل التواصل الاجتماعي محلياً في اليابان، والذي يتيح الفرص للحديث عن قصصهم الواقعية التي تتناول تجارب زياراتهم لدبي، وطرح وجهات نظر حول دبي، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة فعالة لإبداء الرأي وتبادل التجارب.