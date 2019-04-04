نجاحات بارزة لـ«فعاليات دبي للأعمال» خلال الربع الأول 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلن «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات والتابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن نتائج الربع الأول من العام الجاري.

حيث استطاع أن يساهم في فوز دبي باستضافة العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المهمة، والتي ستحتضنها دبي خلال الأعوام المقبلة بالتعاون مع العديد من الشركاء في الإمارة، ومن شأن هذه الاستضافات الكبرى المساهمة في إحداث تأثير إيجابي في اقتصاد الإمارة، والبناء على ما تحقق من نجاحات خلال العام الماضي حيث زخرت أجندة المعارض والمؤتمرات بدبي في العديد من الفعاليات.

فعاليات بارزة

ومن بين أبرز الفعاليات مؤتمر مجلس البصريات لدول الشرق المتوسط الذي سيعقد في 2020 بحضور 400 شخصية مهمة، والدورة الخامسة من أسبوع الجغرافيا المكانية الذي تنظمه الجمعية الدولية للتصوير والاستشعار عن بعد في 2021.

والذي يتوقع أن يحضره 1000 شخصية، وأيضاً «المؤتمر العالمي للملكية الفكرية» في عام 2025 بمشاركة متوقعة تصل إلى 3000 شخصية. بالإضافة إلى الفوز باستقبال رحلات تحفيزية لموظفين من شركات من الصين والهند ينتظر أن يشارك فيها ما يقارب 900 شخص من الصين و1500 شخص من الهند.

بداية واعدة

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: نجحت دبي في الفوز باستضافة العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المهمّة، وهو ما يعتبر بداية واعدة وقوية خلال الربع الأول من العام، وتؤكد في الوقت ذاته على المكانة المتميّزة والإمكانيات الهائلة التي تتمتّع بها دبي لاستضافة فعاليات عالمية من مختلف أنحاء العالم.

ونجح «فعاليات دبي للأعمال» في استضافة وفود مدعوة من الخارج، والمشاركة في فعاليات وجولات ترويجية خارجية لتعزيز سمعة دبي الدولية كوجهة مفضلة ورائدة في استضافة الفعاليات العالمية. وفي فبراير، تمت استضافة وفد يضم خبراء في تخطيط الفعاليات من أوروبا، حيث استعرض أمامهم إمكانيات دبي في مجال استضافة الفعاليات.

كما استقبل مطلع العام وفداً ضم خبراء في تخطيط حفلات الأعراس من شتّى أنحاء العالم لاستكشاف المقوّمات التي تجعل من دبي إحدى أكثر الوجهات جاذبية لإقامة حفلات الأعراس.

وفي شهر مارس 2019، دخل «فعاليات دبي للأعمال» في شراكة مع هيلتون لاستضافة قمة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والتي شهدت مشاركة 50 من خبراء تخطيط الاجتماعات من جميع أنحاء أوروبا. بالإضافة إلى التعاون مع فندق حياة و24 ديجريز لاستضافة وفد يضم 30 مديراً تنفيذياً وصانع قرار من جميع أنحاء العالم.

حملة ترويجية

وضمن جهوده الترويجية في الأسواق العالمية، نظم «فعاليات دبي للأعمال» حملة ترويجية على مستوى أوروبا استهدفت المؤسسات الدولية التي تعقد مؤتمراتها في شهر مارس.

حيث تم تنظيم 6 فعاليات ضمن جولات ترويجية في باريس، ولندن، وبروكسل، وجنيف للتباحث مع الشركاء الحاليين والمحتملين وتأسيس شراكات جديدة ضمن المجتمع الدولي لتنظيم واستضافة فعاليات الأعمال، وتأسيس علاقات عمل مع روّاد القطاع الذين يتخذون من أوروبا مقراً لهم.

كما نظم «فعاليات دبي للأعمال» حدثه الأبرز السنوي لتكريم أعضاء «برنامج السفير»، الذي يلعب دوراً أساسياً في التعريف بدبي كمركز رائد للمعرفة ووجهة مميزة في مجال استضافة فعاليات الأعمال البارزة. وخلال الحدث، تم تكريم 22 جهة، وقدم الجوائز هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة).

فيما سلط الحفل الضوء على إسهامات الأعضاء المميزة في اجتذاب مؤتمرات واجتماعات دولية إلى المدينة، وحضره حوالي 150 عضواً في البرنامج، من بينهم أطباء وعلماء وخبراء في العديد من القطاعات، وشخصيات أعمال بارزة ومسؤولون حكوميون.

تعريف ومشاركة

بالتطلع نحو الربع الثاني من العام الجاري، يعتزم «فعاليات دبي للأعمال» استضافة العديد من الوفود المدعوة وتنظيم الحملات التعريفية الخارجية وفعاليات الأعمال ضمن جدول أنشطتها للفترة المقبلة.

ومن بينها المشاركة بالمعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات (أيمكس) في فرانكفورت، ومعرض الاجتماعات في لندن، باعتبارهما منصّة قوية لــ«فعاليات دبي للأعمال» تمكّنه من إطلاع مخططي ومنظمي الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات على ما تمتلكه دبي من إمكانيات وقدرات هائلة بهذا المجال، بالإضافة إلى معرفة أحدث تطورات القطاع بدبي.