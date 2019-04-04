غرفة دبي تبحث آفاق التعاون وفرص الشراكات مع تنزانيا

المصدر: دبي- البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة دبي آفاق التعاون المشترك وفرص الشراكات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال في تنزانيا وخصوصاً في قطاعات الرعاية الصحية والتصنيع والزراعة والطاقة والسياحة والضيافة، وذلك خلال بعثة استكشافية للغرفة زارت مدينة دار السلام التنزانية مؤخراً.

وعقدت بعثة الغرفة التي ترأسها عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي وبمشاركة مايكل غاثو، مدير المكتب التمثيلي لغرفة دبي في كينيا اجتماعاً مع سفارة الإمارات في دار السلام، حيث كان في استقبال وفد الغرفة خليفة المرزوقي، سفير الدولة لدى تنزانيا، ومحمد إبراهيم البحري، من سفارة الدولة لدى تنزانيا.

وعقدت بعثة الغرفة كذلك عدداً من الاجتماعات مع مسؤولين وممثلين عن عدد من أبرز الهيئات والمؤسسات والدوائر في تنزانيا وأبرزهم غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا وهيئة تنزانيا لتنمية التجارة ومركز تنزانيا للاستثمار وسلطة مناطق تجهيز الصادرات في تنزانيا، وشارك الوفد كذلك في الدورة السابعة من مؤتمر الصحة والعلوم لدول شرق أفريقيا بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات في توفير الرعاية الصحية الجديدة في المنطقة.