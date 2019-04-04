«وصل للعقارات» تطلق «وصل لينك» في المحيصنة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وصل للعقارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إطلاق مشروع «وصل لينك» في سوق الإيجار بدبي.

وتتألف الوحدات السكنية بالمشروع الذي يقع في المحيصنة من 8 استوديوهات بمساحات من 386 - 434 قدماً مربعة، و95 شقة غرفة واحدة (620 - 855 قدماً مربعة)، و129 شقة من غرفتين (من 1,076 ــ 1,335 قدماً مربعة)، و15 شقة بـ3 غرف (1,516 ــ 1,624 قدماً مربعة).

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق بوصل للعقارات: «وصل لينك» يسهم في تعزيز رؤيتنا لتقديم مشروعات عالية الجودة، وتوسيع محفظتنا، بما يساعدنا على تقديم خيارات سكنية بجودة أفضل. ويبعد «وصل لينك» دقيقة واحدة عن شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتضمن العديد من المرافق، بما في ذلك الصالات الرياضية المنفصلة للرجال والنساء.