الإمارات تحتضن 20 % من المشاريع الناشئة إقليمياً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تحتضن دولة الإمارات 20% من المشاريع الناشئة في المنطقة، وفق أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي. ويوجد في الإمارات 19 مشروعاً ناشئاً واعداً من أصل 100 مشروع في المنطقة العربية من المتوقع أن تشكّل مستقبل الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة.

ومن أفضل تلك المشاريع الناشئة شركة كريم لتطبيقات النقل التي استحوذت عليها منافستها الأميركية أوبر مقابل 3.1 مليارات دولار.

ومن المشاريع الواعدة الأخرى مشروع مواقع سوق المال ويلا كومبير ومحفظة الأصول الرقمية والبورصات بيت أواسيس، وتطبيق خدمات التوصيل فيتشر وغيرها.

كما تتضمن باقة المشاريع تطبيق دريق لتقنية الاتصالات وتقليل الحوادث ولاكشوري كلوزيت للتجارة الإلكترونية و تطبيق ترفيه الأطفال لاماس، وموقع تجارة السلع المستعملة ميل تو، وموقع التوظيف والموارد البشرية وان كليكن موقع الاستثمار ثروة.

وكشفت دراسة سابقة أن دبي هي الوجهة العالمية الأولى للمشاريع الناشئة حيث تحتضن المئات منها، ويأتي بعدها نيوزيلندا وسنغافورة والنرويج وألمانيا واليابان والسويد.