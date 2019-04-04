البنك الدولي: رأس الخيمة الأسرع عالمياً في فصل القضايا التجارية

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

حققت إمارة رأس الخيمة، تصنيفاً متقدماً ضمن تقرير سهولة الأعمال لعام 2019، على مستوى الاقتصادات المحلية، والذي أصدره البنك الدولي، أحرزت من خلاله الإمارة مراكز ريادية في عدد من مؤشرات المحاور الفرعية.

وحقق مؤشر الوقت المستغرق في الفصل في القضايا التجارية 160 يوماً، ضمن محور إنفاذ العقود، حيث تفوق أداء النظام القضائي في هذا الجانب بشكل مقارن على سنغافورة 164 يوماً، والتي تحتل المركز الأول عالمياً على مستوى الاقتصادات القومية، الأمر الذي يعزز من تنافسية الإمارة، ويدلل على كفاءة النظام القضائي فيها.

يأتي هذا الإنجاز، تماشياً مع أجندة الإمارات الوطنية، ورؤية رأس الخيمة الاستراتيجية، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء.