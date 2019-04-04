«الطيران المدني» تُقيّم تعديلات «بوينج 737 ماكس» قبل رفع الحظر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة ستجري تقييماً لطائرات بوينج من طراز «737 ماكس 8» بعد انتهاء الشركة الأمريكية من التعديلات على الطائرة التي تمنع عملياتها حالياً في أجواء الدولة بعد حادث طائرة الخطوط الإثيوبية الشهر الماضي.

وأضاف السويدي، في تصريحات للصحفيين أمس على هامش افتتاح قمة ومعرض تقنية «بلوك تشين» في قطاع الطيران بأبوظبي، إن عملية التقييم للطائرة ستتم من خلال لجنة فنية وإدارة متخصصة لدى الهيئة للوقوف على الوضع النهائي، بشأن السماح بعودة عمليات الطائرة في أجواء الدولة من عدمه.

وتابع مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «نعتقد أن بوينج ستطلب خلال الفترة المقبلة اجتماعاً موسعاً مع كل المشغلين والجهات الرقابية حول العالم، لعرض حلولها للمشكلة ومن ثم سنقوم بعدة إجراءات واستشارات خارجية مع دول أخرى لتقييم الوضع برمته».

وتوقع السويدي أن تنتهي «بوينج» في حل المشكلة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، مضيفاً «نأمل أن تضع بوينج حلولاً مناسبة وإذا كان الحلول جيدة ومنطقية بالنسبة لنا سنتخذ قراراً بأقصى سرعة».

وأودت كارثتا طائرتَي «ليون إير» في أكتوبر وشركة الخطوط الإثيوبيّة بداية الشهر الماضي بحياة 346 مسافراً، ودفع الحادثان اللذان يحملان أوجه شبه مشتركة، السُلطات في أنحاء العالم إلى منع تسيير رحلات على متن «بوينغ 737 ماكس 8» وتسببت بخسائر كارثية بعشرات المليارات لشركة «بوينغ». وتقول بوينج إنه من المتوقع طرح تحديث برمجيات خلال أسابيع لمنع تشغيل نظام التوقف المفاجئ، بسبب بيانات خاطئة ويخضع هذا الأمر لتدقيق بعد تحطم الطائرتين.