انتعاش قطاع البناء بدبي

المصدر: دبي - أشرف رفق

قالت مجلة ميد إن قطاع البناء في دبي شهد انتعاشاً في الربع الأول من العام الجاري.

وأشار مؤشر مشاريع البناء التابع للمجلة إلى أن دبي منحت عقود مشاريع بناء ونقل بقيمة 3.3 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بينما تم الانتهاء من تنفيذ عقود بقيمة 3 مليارات دولار، بارتفاع يبلغ 300 مليون دولار مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت أن الارتفاع يعوض التراجع في الربع الأخير من العام الماضي بسبب تراجع قيمة العقود الممنوحة إلى 2.06 مليار دولار.

وبالنسبة لعام 2018 كاملاً سجل مؤشر المشاريع ارتفاعاً بمقدار 3.3 مليارات دولار بفعل ارتفاع قيمة العقود الممنوحة خلال العام إلى 17 مليار دولار، والانتهاء من مشاريع قيمة عقودها 13 مليار دولار.

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي أسهم رفع الإنفاق الحكومي في دفع نمو إجمالي الناتج المحلي عام 2018، حيث أعلن مركز دبي للإحصاء نمواً 4.5% في قطاع البناء، وأسهم بنحو 14.5 % في إجمالي النمو الاقتصادي للإمارة خلال العام.