مليارا دولار فائض اكتتاب سندات «رأس الخيمة الوطني»

المصدر: رأس الخيمة - وام

أعلن بنك «رأس الخيمة الوطني» المدرجة أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن استكماله إصدار سندات لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح البنك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي، أن السند الواحد يوفر معدل ربح قدره 4.125% أو ما يعادل 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار لأجل 5 سنوات. وقوبل الإصدار بطلب قوي من المستثمرين، ما نتج عنه فائض بالاكتتاب بنحو ملياري دولار بنحو 4 أضعاف حجم الإصدار المطروح.

وأوضح البنك أن هذا الإقبال ساعده على تسعير الإصدار بقيمة 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار، وهو أقل فقط بـ 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي البالغ 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار.