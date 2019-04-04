«إتش إس بي سي» يُنشئ فرعاً في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح بنك إتش إس بي سي فرعاً له في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في أبوظبي، بعد حصوله على ترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي.

وقال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات ورئيس الأعمال الدولية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط: «تعد الإمارات ضمن الأسواق الثمانية الرئيسية المهمة لمجموعة إتش إس بي سي على المستوى العالمي، إلى جانب هونغ كونغ والمملكة المتحدة.

والتي نستثمر فيها لتحقيق طموحاتنا في النمو. ومما لا شك فيه أن تأسيس فرع لنا في سوق أبوظبي العالمي والوجود في بيئة ذات خدمات مالية متكاملة يقدمها السوق سيعزز قدرة إتش إس بي سي على خدمة العملاء في أبوظبي».

وقال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي: «نرحب بانضمام بنك إتش إس بي سي إلى القائمة المتنامية من المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودة في سوق أبوظبي العالمي. وبوصفنا مركزاً مالياً دولياً، فإننا نوفر نظاماً ديناميكياً ومبتكراً وشاملاً يُمكّن الشركات المحلية والعالمية من تقديم خدمة أفضل لعملائها والوصول بشكل أكبر إلى فرص النمو. ونحن بدورنا نتطلع إلى مشاركة إتش إس بي سي لخبراته الجديدة وإضافة المزيد من أنشطة التمويل والاستثمار إلى السوق».

ويدعم فرع إتش إس بي سي في سوق أبوظبي العالمي حضور البنك في مختلف أنحاء الإمارات، وسيمكّنه من تقديم خدماته الاستشارية للعملاء من الشركات والمؤسسات من خلال مركز مالي دولي مثل سوق أبوظبي العالمي. وتعد الإمارات المقر الرئيس لعمليات إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.