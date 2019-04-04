مطارات أبوظبي تحصل على اعتماد برنامج الانبعاثات الكربونية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي حصولها على شهادة اعتماد درجة «الخفض» فيما يخص نسبة الانبعاثات الكربونية من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي يديره المجلس الدولي للمطارات.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر الجمعية العالمية السنوية العامة للمجلس الدولي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ، الذي عقد في هونغ كونغ بحضور كبار الرؤساء التنفيذيين في قطاع النقل الجوي والمطارات الدولية. وقال محمد الكثيري نائب أول الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاتصال في مطارات أبوظبي: «نلتزم بتشغيل مطاراتنا وفق آلية مستدامة وطريقة فعّالة تقلل من تأثيرات المطارات السلبية على التغير المناخي. وأضاف: المسؤولية البيئية من الأمور الأساسية التي نركز عليها في مطارات أبوظبي، والتي تمتلك مسيرة رائدة في هذا المجال بالمنطقة».