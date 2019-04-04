بدء قبول طلبات الدورة الثالثة لـ «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

أعلن «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، أول وأكبر مسرّع تكنولوجي مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بدء قبول طلبات المتقدمين للدورة الثالثة من برنامجه لعام 2019.

وستضم الدورة الثالثة المقرر انطلاقها خلال سبتمبر شركات ناشئة مبتكرة من قطاع التكنولوجيا المالية للمشاركة في برنامج مكثّف، يمتد على مدار 3 أشهر، والاستفادة من التوجيهات الإرشادية التي يقدمها 21 شريكاً من المؤسسات المالية وشركات التأمين والشركاء الاستراتيجيين.

ومثلما كان الحال في الدورات السابقة، سيتيح البرنامج للشركات الناشئة فرصة لقاء المسؤولين التنفيذيين من القطاعات ذات الصّلة أثناء قيامهم بتطوير مفاهيمهم المتميّزة في مراحلها الأولى، كما سيحظون بفرصة اختبار حلولهم المبتكرة التي تعالج التحديات الراهنة في القطاع.

وكان برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي» نظّم ملتقى بحضور شركائه، حيث استعرضوا أبرز التحديات الرئيسية أمام قطاع الخدمات المالية في المنطقة بهدف رسم ملامح إطار المفاهيم التي سيتناولها المرشحون النهائيون خلال الدورة الحالية.

وكان هناك اهتمام كبير حول مجموعة من الموضوعات شملت حلول التكنولوجيا المالية التي تعالج تحديات تقييم الجدارة الائتمانية واستقطاب العملاء وتلبية متطلباتهم، إضافة إلى الأمن الإلكتروني وتحليلات البيانات. وسوف يطرح المرشحون النهائيون من قطاع تكنولوجيا التأمين حلولاً مبتكرة تركز على تجميع البيانات وتعزيز التواصل والارتقاء بتجربة العملاء.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»: «سعداء باستكمال المسيرة الناجحة لبرنامج فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي من خلال فتح باب التقديم إلى دورته الثالثة والبدء في مراجعة وتقييم المفاهيم المطروحة.

ولطالما يضطلع هذا البرنامج بدور حيوي ضمن جهود مركز دبي المالي العالمي الرامية إلى رسم ملامح مستقبل مشهد القطاع المالي في المنطقة، وهو يُعد جزءاً لا يتجزأ من بيئة المركز المتميّزة التي تضم بنية تحتية داعمة وآليات تنظيمية شاملة ومنظومة مبتكرة لإصدار تراخيص، والأهم من ذلك كله الوصول إلى عدد من أبرز المؤسسات المالية عالمياً. وهذا العام، سنواصل تعاوننا الوثيق مع شركاء البرنامج لرصد التحديات الراهنة والاستفادة من أفكارهم وآرائهم».