إمباور تواصل التزامها بتطبيق آيزو للجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، نجاحها في تجديد ثلاث شهادات للآيزو، تمثلت في النظام الإداري للجودة (آيزو 9001:2015)، والنظام الإداري للبيئة (آيزو 14001:2015)، النظام الإداري للصحة والسلامة المهنية (OHSAS 18001:2007).

حيث يؤكد هذا الإنجاز، التزام المؤسسة بتبني أفضل الممارسات والمقاييس والنظم الإدارية الخاصة بالجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية، كما يؤكد التزام المؤسسة بتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم خدمات وعمليات تبريد المناطق، لتحقيق أقصى درجات رضا وسعادة المتعاملين، البالغ عددهم أكثر من 100 ألف متعامل.

وتمكنت «إمباور» من تجديد هذه الشهادات، بفضل اجتياز التدقيق الخاص بالأنظمة الإدارية المتكاملة، الذي نظمته شركة «بيرو فيريتاس» بنجاح، حيث قامت بإصدار الشهادات بناءً على مراجعة نظام الإدارة المتكاملة لـ «إمباور»، وجميع العمليات الهامة التي تقوم بها المؤسسة، ومحطات التبريد التابعة لها، ومواقع المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى مركز خدمة المتعاملين، للتحقق من مطابقتها للمعايير الدولية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: نجاحنا في تجديد شهادات الآيزو، هو تأكيد على استدامة الأعمال، واستمرارية التطور لدى المؤسسة، ودليل على مؤشرات الأداء القوية التي أظهرتها المؤسسة، خلال اجتياز التدقيق الخاص بالأنظمة الإدارية المتكاملة، وهو ما يؤكد التزامنا بالمواصفات القياسية الدولية.

حيث إن تجديد النظام الإداري للجودة (آيزو 9001:2015)، المعتمد من قبل هيئة الاعتماد الوطنية في المملكة المتحدة، جاء نتيجة التحسين المستمر لفعالية النظام الإداري للجودة، ما يضمن تقديم خدمات ذات جودة شاملة للمتعاملين وتعزيز سعادتهم.

وبخصوص تجديد النظام الإداري للبيئة (آيزو 14001:2015)، أكد أن «إمباور»، ماضية في جهودها للحفاظ على البيئة، وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الخصوص، وذلك من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية، بعدم إهدار الموارد الطبيعية، وصونها للأجيال القادمة، دون إغفال استمرارية التطور والنمو، بما يتوافق مع أداء الأعمال بشكل صديق للبيئة.

وتابع: من خلال تكاتف جهود جميع العاملين في «إمباور»، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار، استطعنا الوصول إلى تكامل الأنظمة الإدارية في جميع عملياتنا الخدماتية والتشغيلية، مع مراعاة ضبط والتقليل من مخاطر الصحة والسلامة المهنية، وهو ما مكننا من تجديد النظام الإداري للصحة والسلامة المهنية (OHSAS 18001:2007) بنجاح، بفضل اتباع أفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة المهنية في مختلف المشاريع والمحطات التابعة للمؤسسة، وهو ما أهلنا لنكون في ريادة مؤسسات تبريد المناطق حول العالم، حيث إننا نجمع بين استدامة الأعمال، المحافظة على البيئة والتركيز على السلامة.