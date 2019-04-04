«أدنوك» ترفع خام مربان لأعلى سعر في 5 أشهر

المصدر: دبي - رويترز

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان في مارس عند 68.60 دولاراً للبرميل، وهو أعلى سعر للخام خلال 5 أشهر.

ويفوق سعر البيع الرسمي في مارس الشهر السابق بواقع 2.25 دولار، وبهذا تبلغ علاوة سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر مارس 1.67 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بما يقل 10سنتات بالمقارنة مع الشهر السابق.

وبالنسبة لبقية الخامات، رفعت الشركة المنتجة علاوة سعر البيع الرسمي لخام أم اللولو لشهر مارس فوق الأسعار المعروضة لخام دبي 10سنتات، بينما خفضت علاوة خام داس بواقع سنت واحد.

وقال تجار إن تخفيضات علاوات مربان وداس جاءت أقل من المتوقع، إذ جرى تداول الخامين بخصم بين 10 سنتات و20 سنتاً للبرميل الشهر الماضي.

وانخفضت علاوة سعر البيع الرسمي لخام زاكوم العلوي لشهر مارس فوق الأسعار المعروضة لخام دبي بمقدار 5 سنتات، بما يتماشى مع التوقعات.