«إينوك» تستضيف الدورة 27 من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز السبت المقبل

المصدر: دبي - البيان

يجتمع رؤساء كبرى الشركات العالمية للنفط والغاز والمسؤولون الحكوميون وممثلو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخبراء قطاع الطاقة ومحللو بورصة «وول ستريت» ووفود من شركات الطاقة في فندق «إنتركونتيننتال» بدبي فستيفال سيتي خلال الفترة من 6 إلى 11 أبريل، للمشاركة في أسبوع الشرق الأوسط للنفط والغاز 2019، على أن تنطلق فعاليات الحدث الرئيسي للأسبوع، الدورة السابعة والعشرون من مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز يوم الإثنين 8 أبريل.

هذا ويعد المؤتمر أحد أعرق الفعاليات السنوية في قطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط، وينعقد هذا العام باستضافة مجموعة «اينوك» وبتنظيم شركة «كونفرس كونيكشن».

حيث يفتتح المؤتمر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، وذلك عند الساعة 9 صباحاً من يوم 8 أبريل 2018، وتبدأ عقب ذلك الكلمة الوزارية التي يلقيها معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات.

ويُقام «مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2019» بمشاركة عدد من أبرز خبراء القطاع تحت شعار أسواق النفط والغاز في الشرق الأوسط: تقّلب الأسعار والعوامل الجيوسياسية، وسيتناول حالة عدم اليقين بشأن العرض الأمريكي ودور مجموعة «أوبك بلس» والعقوبات على إيران وفنزويلا، وأثر ذلك على اعتبارات العرض والطلب البسيطة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك» والرئيس المشارك لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2019:

«يستقطب المؤتمر كل عام عدداً كبيراً من الشخصيات البارزة والخبراء في قطاع النفط والغاز، وهو ما ينطبق على دورة هذا العام التي تجمع أفضل المحللين والخبراء والمفكرين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع للتطرق إلى القضايا الملحّة التي تؤثر على القطاع، ودراسة حلول مبتكرة تحقق نتائج مستدامة على المدى الطويل، لا سيما في ضوء التقلبات الجيوسياسية العالمية والمتغيرات المستمرة في مزيج الطاقة».

وخلال مشاركتهم في المؤتمر، يلقي نخبة من المسؤولين يوم 8 أبريل كلمات رئيسية حول أبرز العوامل التجارية في القطاع، ومنهم آلان هايوود، الرئيس التنفيذي للتوريد والتجارة في «بريتيش بيتروليوم»؛ توماس وايميل، رئيس الشحن والتجارة في «توتال»؛ وكيث مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة يونيبير؛ وجمال اللوغاني، نائب العضو المنتدب لعمليات التسويق في «مؤسسة البترول الكويتية».

ويعقب ذلك جلسة نقاشية مع كبار المحللين من «وول ستريت»، وفي مقدمتهم الدكتور جيفري ر. كوري من «جيه بي مورغان»؛ الدكتور إدوارد ل. مورس من «سيتي بنك»؛ والدكتور بول هورسنيل من «ستاندرد تشارترد».

ومن المتوقع أن يشهد أسبوع الشرق الأوسط للنفط والغاز 2019 مشاركة أكثر من 550 موفداً من 50 دولة، إذ يفتح باب التسجيل المسبق يوم 7 أبريل مع حفل الاستقبال، قبل البدء الرسمي للفعاليات في 8 أبريل. وتستضيف «اينوك» مأدبة عشاء في المساء.