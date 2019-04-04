«اتصالات ديجيتال» تستعرض أحدث حلول الأمن الرقمي في «جيسيك 2019»

المصدر: دبي - البيان

شاركت «اتصالات» في مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات «جيسيك»، الذي اختتم فعالياته أمس في دبي، - الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط -، بعدد من التطبيقات الحديثة المعتمدة على تقنية «انترنت الأشياء».

وقامت «اتصالات ديجيتال»، وهي وحدة أعمال تابعة لشركة «اتصالات»، بعرض أحدث الحلول الذكية والمبتكرة في مجال الأمن الإلكتروني.

وشملت فعاليات جيسيك 2019 تقديم أكثر الحلول الرقمية تطوراً في مجال تأمين الحماية الإلكترونية لقواعد بيانات الشركات وتقديم التوعية من مخاطر الاختراق السيبراني لقطاع الأعمال، وقد برزت «اتصالات ديجيتال» كأحد أفضل مزودي حلول حماية البيانات وتوفير الأمن الإلكتروني في المنطقة.

وألقت «اتصالات ديجيتال» الضوء خلال مشاركتها في المؤتمر على توفير الحلول الرقمية المتطورة للشركات بعنوان «بناء قاعدة رقمية راسخة لقطاع الأعمال»، علاوة على استعراضها لمشاريع الحماية الرقمية والخدمات والمنصات التي نفذتها وحدة «اتصالات ديجيتال» .

وكذلك مبادراتها المستقبلية المبتكرة في هذا المجال الحيوي المهم، والتي أسهمت بصورة كبيرة في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات في مجال الأمن والحماية الرقمية، وتعضيد تفوقها الكبير في هذا المجال على رصيفاتها في المنطقة، الأمر الذي رسخ دور «اتصالات ديجيتال» كشريك حصري معتمد للحماية الرقمية للشركات في المنطقة.

وقدمت اتصالات ديجيتال عرضاً بعنوان «تعزيز الكفاءة في المدن الذكية» في المؤتمر المصاحب لـــــ«جيسيك» وهو مؤتمر إنترنت الأشياء والمدن الذكية كما قامت مجموعة من خبراء «اتصالات ديجيتال» للأمن الإلكتروني باستعراض سيناريو حقيقي لحالة اختراق محتملة وكيفية حدوثها، وطرق الوقاية ومعالجتها بالشكل المثل، إذ تم ذلك خلال فعالية «المنصة المظلمة» - The Dark Stage - وهي المرة الأولى التي تقدم فيها هذه الفعالية في جيسيك.

ومن جهة أخرى قدّم أبرز خبراء الأمن السيبراني وقادة الأعمال على مستوى العالم في أكثر من 200 محاضرة وجلسة إحاطة إعلامية خلال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات جيسيك، حذروا من أن: الخطأ البشري أحد أكبر العقبات أمام الأمن السيبراني، وهي القضية الأكثر تداولاً بهذا المجال.

فقد حذر أكبر الخبراء الذين تحدثوا في اليوم الأخير لــــ«جيسيك»، الحدث الرائد في مجال الأمن السيبراني بالشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، من أن الخطأ البشري لا يزال يلعب دوراً مهماً في الأمن السيبراني والجريمة عبر الإنترنت، مما يتطلب اتباع نهج استراتيجي لتثقيف المستخدمين والموظفين للحيلولة دون وقوع الشركات والأفراد ضحية للجرائم السيبرانية.

وألقى جيمي وودروف، القرصان الأخلاقي الذي اخترق حسابات كيم كارداشيان وجوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وتويتر والذي تصدر أول Dark Stage في جيسيك، بالضوء على العديد من الطرق الخفية التي قد تعرض الشركات للوقوع ضحايا للاختراق، وأشار أيضاً إلى أن البشر هم في كثير من الأحيان أحد أهم أسباب حدوث الجريمة من خلال الاتصال بالإنترنت أو من دونه.