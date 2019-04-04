إطلاق «تايم آوت ماركت دبي» الأول في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «تايم آوت»، شركة الإعلام والترفيه العالمية، أمس، عن توقيعها اتفاقية إدارة مع «إعمار مولز» والتابعة لشركة «إعمار العقارية» لافتتاح أحدث متاجر «تايم آوت ماركت» ضمن إحدى أكثر المناطق جذباً للزوار في دبي.

وهذه هي ثالثة اتفاقيات الإدارة التي توقعها علامة «تايم آوت ماركت» في إطار خططها التوسعية العالمية لمفهومها الجديد لأسواق الطعام ذات الطابع الثقافي المميز.

وسيتم إطلاق «تايم آوت ماركت دبي» ضمن «سوق البحار»، وجهة التسوق والترفيه ذات الطابع العربي الفريد في قلب «وسط مدينة دبي»، وبموقع حيوي بجوار بحيرة البرج، وبالقرب من «برج خليفة» و«دبي مول»، في وجهة تعتبر من أرقى الوجهات في المنطقة وتستقطب ملايين الزوار كل عام.

ويمكن لزوار «تايم آوت ماركت دبي» استكشاف مأكولات يبدعها 16 من أهم الطهاة وأشهر المطاعم وثلاثة من أرقى الردهات الاجتماعية والتجارب الثقافية في المدينة، وسيتم إعداد الخيارات بدقة فائقة لتمثل أفضل ما توفره المدينة في هذا المجال. ومن المتوقع افتتاح «تايم آوت ماركت دبي» بنهاية 2020، ممتداً على مساحة 30 ألف قدم مربعة، وبطاقة استيعابية تبلغ نحو 670 مقعداً.

خطط توسعية

وتتمتع علامة «تايم آوت» التجارية بحضور قوي في دبي منذ إطلاقها عام 2001 مع مجموعة «آي تي بي ميديا» كأحد الامتيازات العالمية التابعة لمجموعة «تايم آوت».

بهذه المناسبة قال خوليو برونو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم آوت»: يسرنا توقيع ثالثة اتفاقياتنا الإدارية مع «إعمار مولز» لافتتاح «تايم آوت ماركت دبي»، في خطوة تمثل رافداً لخططنا التوسعية والتنموية الطموحة لهذه التجربة الناجحة.

وسيكون «تايم آوت ماركت دبي» أولى وجهاتنا خارج حدود أوروبا وأمريكا الشمالية، ونخطط لافتتاح وجهات أخرى في مدن جديدة، وهو ما يعكس قوة علامتنا التجارية ومدى اهتمام كبرى شركات التطوير العقاري العالمية بها.

وأضاف: تم إطلاق «تايم آوت» في دبي عام 2001، ونجحت في ترك بصمة مميزة وتبوء مكانة رائدة في دبي التي تعتبر من بين أكثر مراكز الأعمال والسياحة جذباً للزوار في العالم. ويعتمد سكان المدينة وزوارها على محتوى «تايم آوت» الرقمي والمطبوع لاستكشاف كل ما هو جديد ومميز في دبي.

إضافة فريدة

وقال باتريك بوسكيه-شافان، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز»: لا شك بأن افتتاح أولى وجهات «تايم آوت ماركت» على مستوى المنطقة ضمن «سوق البحار» سيثري خيارات الطعام المميزة المتاحة أمام سكان وزوار «وسط مدينة دبي».

وترسي هذه التجربة المعدة بعناية فائقة بعداً جديداً على القطاع في المدينة، وتمثل إضافة فريدة إلى مجموعة الخيارات الراقية التي تحفل بها منطقة الواجهة المائية المحاذية لكل من «دبي مول» و«سوق البحار». ونحن ملتزمون دائماً بتقديم خيارات ترفيهية جديدة ومبتكرة بالتعاون مع شركاء عالميين بارزين مثل «تايم آوت».

موقع استثنائي

وبدوره قال ديدييه سُويّا، الرئيس التنفيذي لـ «تايم آوت ماركت»: يسرنا افتتاح «تايم آوت ماركت» في دبي مع «إعمار مولز» وفي «سوق البحار» الذي يمتاز بتصميمه المفعم باللمسات الجمالية، وموقعه الاستثنائي على مقربة من «برج خليفة» ونافورة دبي و«دبي مول»، وهي جميعها معالم تجتذب الملايين من الزوار كل عام.

وفي الوقت ذاته، تعتبر دبي من أهم الوجهات العالمية في مجال السفر والطعام، وهو ما يبدو جلياً في الكم الكبير من المطاعم الممتازة والحضور البارز لنخبة من أبرز الطهاة العالميين، مما يزيد من اهتمام الناس بزيارة دبي واستكشاف ما تحفل به من تجارب رائعة. ونتطلع قدماً إلى اختيار نخبة من الطهاة والمواهب الثقافية لإثراء أجواء «تايم آوت ماركت دبي» الذي نثق بأنه سيكون إضافة مميزة إلى الوجهات المفضلة لدى الجميع في هذا الجزء من المدينة.

استقطاب

تم افتتاح أول متاجر «تايم آوت ماركت» في لشبونة عام 2014 ليجمع تحت مظلته أفضل ما في المدينة، بما في ذلك أفضل الطهاة والتجارب الثقافية، استناداً إلى تقييمات المحررين.

واستقطب المتجر 3.9 ملايين زائر في 2018 محافظاً على مكانته بين أكثر الوجهات شعبية في البرتغال. وتخطط المجموعة لافتتاح 8 مواقع جديدة، تتضمن 5 وجهات لـ«تايم آوت ماركت» سيتم افتتاحها العام الحالي وذلك في ميامي ونيويورك وبوسطن وشيكاغو ومونتريال، ومن ثم دبي في 2022، ولندن وواترلو في 2021، وبراغ في 2022. ويمثل موقعا مونتريال والبرتغال أولى الاتفاقيات الإدارية للمجموعة.