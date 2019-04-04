«بيوت.كوم»: مشاريع دبي البارزة تستقطب اهتماماً واضحاً

المصدر: دبي - البيان

أكد تقرير جديد لـ«بيوت.كوم» أن المشاريع البارزة التي تطورها مجموعة من شركات التطوير العقاري المرموقة مثل إعمار ومراس ودبي للعقارات تستحوذ على اهتمام واضح في السوق العالمي، وبدأت العقارات على المخطط والعقارات الثانوية في دبي تحقيق أداء إيجابي إلى حد ما في الربع الأول من عام 2019.

وتشير توجهات السوق إلى أن الطلب لا يزال مرتفعاً على المناطق الفاخرة مثل مرسى دبي ووسط مدينة دبي ونخلة جميرا، التي تندرج جميعها في قائمة أفضل 10 مناطق في دبي. وسجلت أسعار المبيعات والإيجارات في مدينة دبي انخفاضاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2019 بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2018.

مكانة

وحافظت منطقة مرسى دبي على مكانتها كأفضل مناطق دبي من حيث مبيعات الوحدات السكنية، كما كان الحال في معظم فترات العام الماضي، وأصبح برج «مارينا دايموندز» أكثر المباني بحثاً في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2019. ويبلغ متوسط العائد على الاستثمار في الشقق فيها 6.4٪. واحتلت منطقة المرابع العربية المركز الأول في سوق مبيعات الفلل بعائد استثمار يبلغ 5.8٪، كما تعتبر منطقة الريم من الخيارات المفضلة لدى المستثمرين المحتملين.

وعادت منطقة مرسى دبي إلى المركز الأول في سوق إيجارات الشقق في الربع الأول، وأصبح برج «مارينا بيناكل» أكثر المباني تفضيلاً للمستأجرين. ولا تزال مردف من أكثر الخيارات شعبية بسوق إيجارات الفلل، واستحوذت أبتاون مردف على غالبية عمليات البحث في المنطقة.

أبوظبي

وأدى ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري وتسليم مشاريع عقارية جديدة وبأسعار معقولة في المناطق الناشئة بالعاصمة الإماراتية إلى زيادة الاهتمام في سوق العقارات بأبوظبي. وشهد سوق العقارات في إمارة أبوظبي بالربع الأول من عام 2019 انخفاضاً طفيفاً في أسعار بيع وإيجار الشقق السكنية والفلل مقارنة بأسعار الربع الأخير من 2018.