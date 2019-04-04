مركز أبوظبي للمعارض يستعد لربع ثانٍ حافل بالفعاليات

المصدر: أبوظبي - البيان

يستعد مركز أبوظبي الوطني للمعارض لاستقبال موسم حافل بالفعاليات الدولية والإقليمية في الربع الثاني من عام 2019، والذي يمتد خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو.

وتشمل قائمة الفعاليات التي تقام في المركز خلال هذه الفترة المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، والدورة الـ12 من مؤتمر الجمعية الدولية لأورام الأطفال - آسيا، والمسابقة الوطنية لمسابقة المهارات الإماراتية 2019، ومعرض سيتي سكيب أبوظبي 2019، وفعاليات «المغرب في أبوظبي 2019»، ومنتدى ومعرض بت الشرق الأوسط وأفريقيا 2019، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019، ومعرض العروس - أبوظبي 2019. ويقام مؤتمر الجمعية الدولية لأورام الأطفال - آسيا خلال الفترة حتى 6 أبريل.

وخلال الفترة من 15 حتى 17 أبريل، سيشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض انطلاق مسابقة المهارات الإماراتية 2019.

كما سيحتضن مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 16 حتى 18 أبريل الدورة الـ13 من معرض سيتي سكيب أبوظبي.

وتقام فعاليات «المغرب في أبوظبي 2019» خلال الفترة من 17 حتى 30 أبريل، وتهدف إلى تقديم فرصة فريدة لإبراز الثقافة المغربية وعمق الحضارة.