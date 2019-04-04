«مايكروسوفت»:شركات الإمارات جاهزة لتبني الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أظهرت الشركات الإماراتية خلال تقرير أطلقته شركة مايكروسوفت أمس تقدمها الملحوظ فيما يتعلق بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث كشفت الدراسة من خلال الأرقام التي سجلتها المؤسسات في الإمارات أسبقيتها في اعتماد هذه التقنية الحديثة التي باتت أداة رئيسية تدخل في صلب جميع المجالات.

تناول البحث الذي يأتي على خلفية مبادرة مايكروسوفت العالمية «AI Pulse» مواقف وأدوار كبار المسؤولين التنفيذيين حول العالم تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليشمل على نطاق واسع جميع أنحاء الولايات المتحدة ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى ذلك تضمنت الدراسة مدخلات إضافية من العديد من الخبراء المعروفين عالمياً في مجال القيادة، بما في ذلك سوزان إيتلينغر، محللة صناعية في مجموعة ألتيميتر، وهايك بروك أستاذ تعليم فنون القيادة في جامعة سانت غالن السويسرية، بالإضافة إلى مجموعة من علماء البيانات لدى شركة مايكروسوفت.

وقال سيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى مايكروسوفت الخليج إن استراتيجية الإمارات 2031 تمثل طفرة جديدة نحو عالم الابتكار، مشيراً إلى حجم الاستثمارات الكبيرة التي تخصصها الحكومة لاستقطاب أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.