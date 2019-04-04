جهات مشاركة بـ «سيتي سكيب أبوظبي»: أجواء إيجابية تسود المشهد الاستثماري العقاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق فعاليات الدورة 13 من معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2019»من تنظيم انفورما للمعارض في 16 أبريل، فيما أشارت جهات مشاركة بالمعرض أن التصحيح الذي شهده القطاع العقاري في أبوظبي مؤخراً والحوافز الحكومية الاستباقية أدّيا إلى تنامي الطلب على شراء العقارات وتعزيز الأجواء الاستثمارية الإيجابية في الإمارة.

وأشارت ميساب ليمتد ـــــــ شركة التطوير العقاري في أبوظبي، والتي تتخصص في إنجاز المشاريع العقارية والمجتمعية لصالح مستثمرين عالميين، إلى أنّه على الرغم من التحديات التي يفرضها تصحيح السوق على شركات التطوير العقاري، إلا أنّه يحمل في طيّاته جانباً إيجابياً بالنسبة للمشترين المحتملين.

وبدورها تستعد شركة إمكان للتطوير العقاري، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي كابيتال، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، لإطلاق مشاريع جديدة خلال المعرض. وتمتلك الشركة محفظة مكونة من 26 مشروعاً في قطاعات السكن وتجارة التجزئة والضيافة والتجارة تمتد على 30 مليون متر مربع في 3 قارات.

وستعرض الشركة أربعة من مشاريعها التي من المقرر تسليمها خلال العام الجاري، بما في ذلك مشروع الجرف وهو مشروع سكني ساحلي جديد، يقع بين مدينتي أبوظبي ودبي، و مشروع شروع أبراج «بيكسل» في «ميكرز ديستركت»، و أندرة، وهو مجمع فلل فاخرة على شاطئ البحر، كما ستقدم الشركة مشروعها العقاري «البروج» متعدد الاستخدامات في القاهرة.

وتعقد شركة «إمكان للتطوير العقاري» آمالاً عريضة أيضاً على القطاع العقاري في أبوظبي واصفة إياه بالقطاع القوي والقادر على النمو في أعقاب الحوافز الحكومية الأخيرة.