«دانوب» العقارية: 978 مليون درهم قيمة المبيعات في 2018

المصدر: دبي– البيان

أشار تقرير لشركة «دانوب» العقارية إلى أن الارتفاع الكبير في مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 78.5 % أدى إلى زيادة حصة «دانوب» العقارية في السوق إلى 10% في عام 2018، حيث باعت الشركة 1869 وحدة سكنية في عام 2018. وزادت قيمة المبيعات البالغة 1869 وحدة بنسبة 19.26 % لتبلغ 978 مليون درهم العام الماضي، مقارنة بقيمة المبيعات البالغة 1047 وحدة بقيمة 820 مليون درهم في عام 2017.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «دانوب»: «على الرغم من الرياح المعاكسة القوية التي تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي، يظل الاقتصاد الإماراتي واحة للنمو». وتابع: «نرى فرصاً قوية للنمو، ونظل ملتزمين تماماً بالاقتصاد المحلي وقطاع العقارات من خلال إطلاق المزيد من المشاريع أثناء تقدمنا».

تميز

وقال عاطف رحمن، مدير وشريك دانوب العقارية: الأداء الممتاز لشركة دانوب العقارية يعكس إيماننا الراسخ بالتميز بسوق الإسكان بأسعار معقولة، وعلى الرغم من ظروف السوق المتقلبة عالمياً، فقد سجلنا نمواً بنسبة 78.5 % في أحجام ونمو 19.27 % في قيمة معاملات البيع.