غرفة رأس الخيمة تستعرض ضوابط تصديق وتوثيق المستندات التجارية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ورشة عمل حول ضوابط إجراءات التصديقات والتوثيق على المستندات التجارية التي نظمتها إدارة الخدمات التجارية بالغرفة، بحضور 40 متعاملاً من متعاملي الغرفة، بهدف توعية المتعاملين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم للارتقاء بالخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات معهم.

واستعرضت عائشة النعيمي، مدير إدارة الخدمات التجارية بغرفة رأس الخيمة، الضوابط والنماذج المطلوب استخدامها، إضافة إلى استعراض تجربة الغرفة في التصديق والتوثيق على المستندات خاصة وأنها تعد ثاني أقدم غرفة تجارية في الدولة، مشيرة إلى أن مشاركة 40 متعاملاً يظهر أهمية الورشة في تسليط الضوء على جانب أساسي من العملية التجارية.

وأضافت: الغرفة تحتفظ بالبيانات الخاصة بالأعضاء بما في ذلك نماذج التواقيع الخاصة بالمخولين بالتوقيع عن منشآتهم، ويتولى قسم شهادات المنشأ مهمة التصديق على صحة التواقيع والأختام في مختلف المستندات والأوراق الرسمية والمعاملات التجارية، سواء كانت تتعلق بالدوائر الحكومية، أو لأغراض التعامل التجاري داخل الدولة وخارجها، ويتم ذلك باطلاع موظفي القسم على تلك المستندات للتأكد من توافقها مع القوانين والأنظمة العامة والأعراف التجارية المعمول بها في الدولة.

تبادل الخبرات

استعرض أحمد الشرهان، رئيس قسم التصديقات وشهادات المنشأ بغرفة رأس الخيمةمراحل التصديق على المستندات التجارية، حيث كانت في البداية تتم يدوياً وتستغرق وقتاً طويلاً، إلى أن تطورت لتصبح إلكترونية وتستغرق ما لا يزيد على 15 دقيقة، مشيراً إلى أن التطوير قائم ومستمر ما يعكس عزم الغرفة على تحقيق أهدافها.