«الاتحاد للشحن» تعزز خدمات النقل البري لتوفير الربط بين المنافذ الجوية والبحرية الكبرى

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، اختيار شركة «ميكو» لخدمات إدارة الشحن وحلول سلسلة الإمداد المتكاملة، مرة ثانية لتكون مزوداً لخدمات النقل البري للاتحاد للشحن، في إطار اتفاقية تمتد لعدة سنوات. وتأتي إعادة اختيار شركة «ميكو» كمزود لخدمات النقل البري بالشاحنات تأكيداً على الشراكة طويلة المدى بين الجهتين الرائدتين في قطاع اللوجستيات انطلاقاً من أبوظبي.

وتربط شبكة خدمات النقل البري بالشاحنات بين منافذ النقل الجوي والبحري الكبرى في إمارات دبي وأبوظبي والشارقة، إضافة إلى المنافذ الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك عُمان والكويت والبحرين. وفي إطار الشراكة، التي تم تجديدها بين الشركتين، سوف تستمر «ميكو» في تزويد الاتحاد للشحن بخدمات النقل بالحاويات المختومة بأختام الجمارك وخدمات النقل من المناطق الجمركية.

إضافة إلى خدمات الشاحنات المبردة وغير المبردة لدعم خدمة الاتحاد للشحن «FreshForward» لنقل المنتـــجات القـــابلة للتلف عبر تسليم شحنات البضائع من الباب للباب على امــــتداد الإمارات. وتـــعد ميكو واحدة من الشركات البارزة في قطاع اللوجستيات المتكاملة، ويقع مقرها في أبوظبي.