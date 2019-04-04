«ترايستار دبي» تطلب مشورة البنوك في طرح أولي

المصدر: دبي- رويترز

أبلغ مصدران «رويترز» أن «ترايستار للخدمات اللوجستية»، ومقرها دبي، طلبت من بنوك الاستثمار تقديم عروضها للفوز بأدوار استشارية في إدراجها المزمع في لندن.

وقال أحد المصدرين، اللذين طلبا عدم كشف هويتهما، إن «ترايستار» تسعى لجمع 250 مليون دولار في بيع أسهم عام محتمل هذه السنة.

وأضاف المصدر أن مويليس اند كو تعمل كمستشار مالي مستقل في العملية.

وبحسب موقعها على الإنترنت، تعمل الشركة في لوجستيات السوائل، حيث تقدم خدماتها للشركات في قطاعات النفط والبتروكيماويات.

والشركة مملوكة ملكية مشتركة لكل من «أجيليتي» ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتيتين، ويوجين ماين الرئيس التنفيذي لترايستار ومؤسسها.

كانت صحيفة «جلف نيوز» قالت في معرض مقابلة مع ماين: إن الشركة باعت حصة مساهمة إلى مؤسسة الخليج للاستثمار مقابل 100 مليون دولار في نوفمبر 2017. وقال ماين في تلك المقابلة: إن «ترايستار» تعتزم الإدراج في غضون 3 إلى 5 سنوت.ومن بين عملاء «ترايستار» كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية ورويال داتش شل وبي.بي وتوتال وداو وشركة بترول الإمارات الوطنية وفقاً لموقع الشركة.